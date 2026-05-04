Eurodeputatul Benea: „Banii Bacăului au fost luați cu japca” – atac frontal la Guvern înainte de vot

Cu o zi înaintea votului asupra moțiunii de cenzură inițiate de Partidul Social Democrat și Alianța pentru Unirea Românilor, eurodeputatul Dragoș Benea, președintele PSD Bacău, lansează un atac dur la adresa Guvernului condus de Ilie Bolojan, acuzând pierderi semnificative pentru bugetul de investiții al județului.

Într-o postare publicată în mediul online, Benea susține că „reforma” administrativă promovată de Executiv a afectat direct finanțele Consiliului Județean Bacău. Potrivit acestuia, instituția ar fi fost privată de „cel puțin 5 milioane de euro (peste 25 de milioane de lei)”, bani destinați proiectelor de dezvoltare din județ.

„Banii Bacăului au fost luați cu japca”, afirmă eurodeputatul, care acuză Guvernul că a diminuat resursele autorităților locale în favoarea altor zone. El susține că, pentru a evita blocarea investițiilor, administrația județeană a fost nevoită să recurgă la „soluții de avarie”, cu consecințe asupra ritmului proiectelor.

Benea mai afirmă că o parte din fondurile redistribuite de la nivel local ar fi ajuns la bugetul Capitalei, pe care îl descrie ca fiind semnificativ majorat față de anul trecut, făcând referire la Ciprian Ciucu.

În finalul mesajului, eurodeputatul PSD leagă direct aceste critici de votul iminent din Parlament, exprimându-și convingerea că Executivul nu va mai rămâne în funcție: „Începând de mâine, acest premier și guvernul său vor fi de domeniul trecutului”.

Moțiunea de cenzură urmează să fie dezbătută și votată în Parlament într-un context politic tensionat, iar adoptarea acesteia ar duce la demiterea Guvernului și declanșarea procedurilor pentru formarea unui nou cabinet.