Eurodeputatul Benea, despre „discursul urii” adus de USR în viața publică: „În România, e pe cale să aibă loc furtuna perfectă. PSD, singura cale spre echilibru”

Eurodeputatul Dragoș Benea, președintele PSD Bacău, a publicat pe Facebook o luare de poziție referitoare la starea societății românești, după primul tur al alegerilor prezidențiale.

Liderul social-democrat vorbește despre „discursul urii”, adus în viața publică inițial de USR, dar și despre cauzele „suveranismului” cu care Călin Georgescu a câștigat prima poziție.

Cine seamănă vânt, culege furtună, iar în România – politic vorbind – e pe cale să aibă loc furtuna perfectă.

Inconsecvențele politice de tot felul din ultimii 30 de ani, inechitățile şi neajunsurile de după pandemie, dar şi discursul urii adus în viața publică de la noi de USR şi sateliții săi, începând cu 2019, au născut un Leviathan anti-democratic, care – în numele unui presupus „suveranism” – se hrăneşte cu resentimentele & furia unor cetățeni ale căror neajunsuri şi greutăți le-am trecut, poate, prea uşor cu vederea în ultimii 4-5 ani.

O majoritate tăcută, profund radicalizată în spirala propriei tăceri, a dat – prin votul consemnat în turul I al prezidențialelor – poate cel mai puternic semnal din ultimii 35 de ani de democrație. Este un mesaj fără echivoc, a cărui vehemență vorbeşte de la sine.

Dar asta nu însemnă că trebuie să dăm foc locuinței noastre comune – România – chiar dacă unii piromani de profesie urmăresc acest obiectiv aproape obsesiv.

Ştiu relativ bine, de la Bruxelles sau Strasbourg, că problemele sociale s-au acutizat peste tot în Europa, că ipocrizia şi dublul standard dictează – adeseori – un mers al lucrurilor marcat de discriminare şi inegalități, care se adâncesc în defavoarea omului de rând, în defavoarea celor mulți. Mai ales în această Europă complet dată peste cap în contextul războiului din Ucraina.

Partidul Social Democrat, mereu blamat şi demonizat, a fost în ultimii 3 ani – dar nu doar în aceşti ultimi 3 ani – un factor de echilibru politic după guvernări de dreapta (PNL & USR) falimentare, care i-au tratat pe români cu dispreț şi o crasă lipsă de respect.

La drept vorbind, puteam sta pe margine, în Opoziție, lăsându-i pe cei de „dreapta” să se afunde în propriul marasm, cu consecințele politice de rigoare pentru ei, dar şi pentru o țară întreagă. Şi să defilăm, victorioşi, la alegerile din 2024. Dar ce vină aveau românii pentru a-i condamna să suporte, în continuare, un asemenea regim batjocoritor?

Am intrat la guvernare şi am redresat corabia, iar acum aşteptările de la demonizatul PSD – „ciuma roşie” de acum câțiva ani – este să rezolve spinoasa ecuație din turul II al prezidențialelor, unde se află reprezentanta partidului care ne-a jignit regulat atât pe noi, membrii PSD, cât mai ales pe electoratul nostru, etichetat şi catalogat în fel şi chip de userişti.

Urmează 1 Decembrie, Ziua Națională şi – totodată – ziua alegerilor parlamentare, care vor avea loc sub spectrul undei de şoc din turul I al prezidențialelor.

Trebuie să fie o zi a reconcilierii cu cei mulți, cu baza noastră electorală, dar mai ales cu cetățenii a căror voce nu am mai auzit-o ca altădată, confiscați de tot felul de calcule şi scenarii electorale. O zi al cărei deznodământ politic trebuie să arate că noi, la PSD Bacau, am înțeles cu claritate mesajul lui 24 noiembrie şi am acționat în consecință, mobilizându-ne – cu mic, cu mare – până la cel din urmă coleg social-democrat!