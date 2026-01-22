Eurodeputatul Benea, după plenara de la Strasbourg: „Realitățile provocatoare pe care le trăim par să amintească, izbitor, de 1938 sau 1989. Europa este cămașa cea mai apropiată de corp” 

Prima sesiune plenară din 2026 a Parlamentului European, desfășurată în această săptămână la Strasbourg, a avut loc într-un context internațional marcat de incertitudini majore și tensiuni geopolitice în creștere. Europarlamentarul Dragoș Benea, președintele PSD Bacău, avertizează că Uniunea Europeană traversează una dintre cele mai complicate perioade din ultimele decenii, fiind pusă în fața unor alegeri istorice.

Pe agenda plenarei s-au aflat subiecte sensibile, precum dezbaterile privind suveranitatea Groenlandei și securitatea europeană, implicațiile acordului comercial UE–Mercosur – ajuns între timp pe masa Curții de Justiție a Uniunii Europene – dar și semnarea Regulamentului privind Rezerva de ajustare la Brexit, în prezența președintei Parlamentului European, Roberta Metsola.

Atmosfera de la Strasbourg a fost tensionată și de protestele agricultorilor europeni, nemulțumiți de clauzele acordului cu statele Mercosur. „Sentimentul că Europa este o cetate asediată s-a acutizat”, subliniază Dragoș Benea, făcând referire la presiunile externe și interne care fragilizează coeziunea Uniunii.

Europarlamentarul social-democrat avertizează că Europa riscă să retrăiască momente istorice critice, comparabile cu anii 1938 sau 1989, în care echilibrele globale se redesenează rapid. „Marile Puteri nu au prieteni permanenți, ci doar interese permanente”, notează Benea, adăugând că România, ca stat membru al UE, va fi nevoită să aleagă ferm direcția europeană. „Geografia este eternă, liderii sunt vremelnici. Europa rămâne cămașa cea mai apropiată de corp.”

În acest context, Dragoș Benea pledează pentru consolidarea unității europene și respinge discursurile suveraniste care promovează fragmentarea Uniunii. „Ar fi o catastrofă istorică să revenim la o Europă a națiunilor, specifică secolului al XIX-lea, nu mileniului al treilea”, afirmă eurodeputatul PSD, amintind că succesul economic și stabilitatea continentului au fost posibile doar prin cooperare.

Brexitul este invocat drept exemplu negativ al izolării, iar lipsa Marii Britanii din UE este resimțită inclusiv în planul securității europene. „A fost și rămâne o greșeală colosală”, susține Benea.

Totodată, europarlamentarul atrage atenția asupra dependențelor strategice ale Uniunii, devenite vulnerabilități majore: tehnologie, producție, securitate. În opinia sa, UE are nevoie urgentă de decizii mai rapide, de renunțarea la regula unanimității și de o centralizare eficientă a deciziilor în domenii-cheie precum apărarea și politica externă.

„Nu ne mai putem baza doar pe forța valorilor noastre, ci trebuie să înțelegem valoarea forței noastre colective”, subliniază Dragoș Benea, citându-l pe premierul canadian Mark Carney.

În final, europarlamentarul PSD vede actuala criză ca pe o oportunitate pentru relansarea proiectului european. „Istoria ne arată că, atunci când am cooperat, am realizat cele mai mari lucruri. În barca Istoriei navigăm împreună”, conchide Dragoș Benea, oferind exemplul parteneriatului franco-britanic care a dus la realizarea avionului supersonic Concorde.