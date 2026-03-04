Eurodeputatul Benea, președintele REGI, cere reducerea birocrației pentru fondurile EastInvest: „Avem nevoie de accelerare, nu de stagnare”

Comisia Europeană pregătește lansarea unui nou instrument financiar dedicat exclusiv regiunilor de pe frontiera estică a Uniunii Europene. Facilitatea, denumită EastInvest, ar putea mobiliza până la 28 de miliarde de euro începând cu 2026/2027, iar printre beneficiare se numără și două regiuni din România: Nord-Est și Sud-Est.

Anunțul a fost făcut inițial la mijlocul lunii februarie, iar detalii suplimentare au fost oferite recent de vicepreședintele executiv al Comisiei Europene, Raffaele Fitto, în cadrul unei sesiuni de comunicare care a inclus interpelări din partea eurodeputaților.

Benea: „Regiunile de la granița estică trăiesc această realitate de patru ani. EastInvest trebuie să fie un levier real”

Europarlamentarul băcăuan Dragoș Benea, președintele comisiei REGI, a salutat inițiativa, subliniind că este „notabil și important că leadership-ul UE identifică regiunile de la frontiera de est drept «gardieni ai securității noastre»”.

Potrivit acestuia, EastInvest ar urma să finanțeze investiții în infrastructură „dual-use”, inovare, dezvoltarea și producția de drone și tehnologii asociate, consolidarea rezilienței în domenii critice, dar și măsuri pentru combaterea fenomenelor demografice care afectează puternic aceste zone – depopulare, îmbătrânire accentuată și densitate scăzută a populației.

„Pusă la treabă cu chibzuință, facilitatea EastInvest poate fi, și trebuie să fie, un adecvat levier de consolidare a rezilienței și rezistenței regiunilor de pe frontiera de est a UE, aflate în prima linie din februarie 2022 încoace”, a transmis Benea.

În intervenția sa, eurodeputatul a ridicat și problema birocrației excesive, avertizând că simplificarea procedurilor, invocată frecvent la nivel european, nu și-a atins obiectivele. El a făcut trimitere la experiența implementării Mecanismului european de Redresare și Reziliență în statele membre, unde „suprabirocratizarea rămâne o vulnerabilitate”, în contextul în care este nevoie de accelerarea investițiilor, nu de stagnare.

Dragoș Benea a mai arătat că regiunile de la frontiera estică – din zona Fino-Baltică până la granița Mării Negre, inclusiv România și Bulgaria – resimt de peste patru ani efectele directe ale războiului din Ucraina, iar așteptările comunităților locale sunt „legitime”.

Dacă va fi implementată eficient, noua facilitate europeană ar putea deveni un instrument esențial pentru dezvoltarea și securizarea regiunilor estice ale Uniunii, inclusiv pentru județele din Regiunea Nord-Est, din care face parte și Bacăul.