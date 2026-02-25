Eurodeputatul Dragoș Benea anunță adoptarea cu majoritate largă în Comisia REGI a viitorului buget al UE, cu accent pe sprijinirea regiunilor mai puțin dezvoltate

Eurodeputatul Dragoș Benea a anunțat adoptarea, cu o majoritate largă, a poziției Comisiei pentru Dezvoltare Regională (REGI) privind viitorul cadru financiar multianual al Uniunii Europene pentru perioada 2028–2034, document care pune accent pe creșterea finanțării pentru politica de coeziune și sprijinirea regiunilor mai puțin dezvoltate.

În calitate de președinte al Comisiei REGI și raportor, Dragoș Benea a precizat că avizul a fost aprobat cu 31 de voturi din 33, după analizarea a 462 de amendamente. Propunerile includ majorarea cu 20% a bugetului pentru politica de coeziune, până la 334 de miliarde de euro, menținerea regulii N+3 pentru absorbția fondurilor, alocări prioritare pentru regiunile defavorizate și sprijin pentru locuințe accesibile și pentru regiunile aflate în situații excepționale, inclusiv cele de la frontiera estică a Uniunii.

Redăm mesajul integral al eurodeputatului:

Am aprobat, în Comisia pentru Dezvoltare Regională pe care o prezidez, poziția REGI cu privire la viitorul cadru financiar multianual al Uniunii Europene (2028 – 2034). În calitate de raportor, salut faptul că Avizul a întrunit susținerea tuturor membrilor Comisiei REGI: este un consens ce reprezintă o bază solidă pentru a proteja politica de coeziune și interesele regiunilor noastre în viitorul buget al UE.

Volumul de muncă a fost unul semnificativ, dat fiind că am parcurs nu mai puțin de 462 de amendamente depuse de grupuri, ceea ce face cu atât mai notabil votul confortabil obținut, opinia fiind adoptată în cadrul comisiei cu 31 de voturi „pentru” din 33 posibile.

În cadrul Opiniei am solicitat, printre altele:

Un fond distinct pentru politica de coeziune, cu alocări separate pentru Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul de Coeziune și Interreg, instrumente structurale de finanțare care şi-au dovedit utilitatea şi au condus la dezvoltare durabilă;

Majorarea bugetului politicii de coeziune, respectiv a alocărilor pentru FEDR, FC si Interreg cu 20%, până la 334 miliarde euro – nivelul minim necesar pentru a susține atât domeniile de investiții consacrate, cât și noile priorități adoptate în cadrul raportului de la jumătatea perioadei (Mid-term review);

Alocări dedicate pentru toate categoriile de regiuni, cu o pondere crescută pentru regiunile defavorizate:

75% pentru regiunile mai puțin dezvoltate;

17% pentru regiunile în tranziție;

8% pentru regiunile mai dezvoltate.

De asemenea, am propus menținerea regulii de dezangajare N+3 şi în următorul cadru financiar multianual, pentru a proteja implementarea proiectelor în derulare și absorbția fondurilor europene de către comunități. Totodată, am cerut o susținere sporită pentru construirea de locuințe accesibile şi crearea unei linii bugetare dedicate acestui obiectiv. Nu în ultimul rând, am solicitat sprijin specific pentru regiunile aflate în situații excepționale, îndeosebi pentru regiunile de la frontiera de est a Uniunii.

Rămân un susținător ferm al Politicii de Coeziune europene, motorul fără de care dezvoltarea regională, inclusiv a regiunii din care provin, nu ar fi fost posibilă la nivelul la care este astăzi, dar trebuie să privim cu luciditate şi la realitățile ultimilor ani: ele ne arată că adaptarea la noile împrejurări presupune şi o schimbare în ordinea priorităților, în aşa fel încât să avem o Uniune Europeană rezilientă, cu regiuni şi instituții capabile să facă față oricăror provocări, protejând cetățenii şi valorile noastre comune care au definit, dintotdeauna, proiectul european.

În aceeaşi şedință a Comisiei REGI, am avut un consistent schimb de opinii cu ministrul de Finanțe al Ciprului, dl. Makis Keravnos, în contextul în care statul cipriot exercită preşedinția rotativă a Consiliului European. Am discutat despre obiectivele preşedinției cipriote a Consiliului, subliniind că unitatea europeană este un element critic în vremurile complicate pe care le traversăm.