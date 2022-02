Eurodeputatul Dragoş Benea, atac la Florin Cîţu: Lipsă de fair-play, combinată cu băşcălia domnului Superman. Cred că subiectul pensiilor poate fi o piatră de încercare pentru coaliţie

Europarlamentarul PSD Dragoş Benea a declarat, marţi, în emisiunea Talk News de la Profit TV, că subiectul pensiilor poate reprezenta ”o piatră de încercare pentru coaliţie” şi l-a atacat pe preşedintele PNL Florin Cîţu, despre care a afirmat că ”este cu degetele încrucişate pe sub masă, vis-a-vis de succesul acestei guvernări”, potrivit news.ro. ”Este o lipsă de fair-play, combinată cu băşcălia domnului Superman care nu încetează să îşi arate satisfacţia că lucrurile din România nu merg cum ne-am dori”, a mai spus europarlamentarul. El a arătat că PSD doreşte majorarea pensiilor, anul acesta, după termenul limită de 120 de zile, care expiră la sfârşitul lunii martie.

Europarlamentarul PSD i-a acuzat pe cei de la PNL de lipsă de fair-play în privinţa subiectului majorării pensiilor şi a renegocierii PNRR.

”Este lipsă de fair-play ceea ce fac, există în programul de guvernare această optimizare a PNRR. Poate fi modificat, numai Biblia nu poate fi modificată, este vorba de voinţă politică. (..) PNL este partidul de oameni care acum doi ani era la 45% acum e la 15%. Am văzut declaraţia preşedintelui PNL, Cîţu, care undeva este undeva prins între ciocan şi nicovală, am văzut la dânsul o nonşalanţă, o bucurie, i-a venit apa la moară că apar disensiuni în coaliţie (..) E cu degetele încrucişate pe sub masă, vis-a-vis de succesul acestei guvernări”, a spus el, arătând că PNL ”traversează o perioadă complicată şi vorbesc despre schimbarea preşedintelui partidului şi au fel de fel de centri de putere în interior”.

Potrivit europarlamentarului PSD, ”nu trebuie să aşteptăm 2023 să reparăm un PNRR scris doar de Ghinea de la USR şi aprobat de domnul Cîţu, care astăzi nu mai este prim-ministru, este cel care vrea să arate că guvernarea dânsului a fost cea mai bună”.

”A mai oferit declaraţii din astea care l-au adus la un grad de încredere de sub 10% cel mai scăzut din politicienii de top din România”, a mai afirmat Dragoş Benea despre Florin Cîţu.

Întrebat dacă subiectul pensiilor poate duce la ruperea acestei coaliţii, Dragoş Benea a răspuns: ”Cred că acest subiect al pensiilor, dacă cei de la PNL nu îl abordează cu seriozitate, şi nu pot să spun că premierul Ciucă nu este în acest registru, cei care fac fac băşcăie sunt preşedintele PNL Florin Cîţu şi unii din locotenenţii dânsului (..) poate fi o piatră de încercare pentru această coaliţie”.

Europarlamentarul a mai spus; ”Pe Ghinea îl putem bănui de cinism, la fel cum îl putem bănui şi pe rechinul venit din lumea finanţelor, Florin Cîţu”, adăugând că ”PSD are o problemă pentru că a intrat în această guvernare şi şi-au dat seama că nu poate aştepta 3 ani de zile, pentru că nici electoratul partidului şi nici alte zone ale societăţii nu stau să aplaude succesul lor de peste 3 ani, pentru că au probleme pentru trei zile, pentru trei săptămâni, de viaţă şi de moarte.

El a mai arătat că actuala coaliţie şi-a propus prin programul de guvernare, ca termen limită, finalul lunii martie pentru calendarul de implementare a legii pensiilor.

Întrebat dacă asta înseamnă că PSD doreşte majorarea pensiilor, începând cu luna aprilie a acestui an, Benea a răspuns: ”Şi pentru majorare s-a discutat acolo, asta ne-a spus şi Lia Olguţa Vasilescu şi Sorin Grindeanu, ieri, la şedinţa de Birou Permanent. (..) Anul acesta”.

Potrivit lui Dragoş Benea, această chestiune a fost asumată cu partenerii de guvernare.

”Dacă nu există voinţă politică, şi până acum la PNL nu am văzut voinţă politică, nu îl trimiţi pe preşedintele PSD la la Bruxelles, la Bruxelles îl trimiţi pe premier şi miniştrii de linie, pentru acest subiect, dacă eşti responsabil şi ţii minte ce ai promis în noiembrie 2021. (..) Nu există voinţă politică în acest moment, ca Guvernul României, prin prim-ministru şi prin ceilalţi miniştri, să se urce în avion şi să meargă la Bruxelles, pentru că acest lucru trebuie negociat cât mai repede, nu să aşteptăm până în 2023”, a mai afirmat el. (sursa: news.ro)