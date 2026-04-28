Eurodeputatul Dragoș Benea cere mai mulți bani pentru coeziune în bugetul UE 2028–2034

Eurodeputatul Dragoș Benea a intervenit în plenul Parlamentului European în cadrul dezbaterilor privind arhitectura bugetară a viitorului Cadru Financiar Multianual (CFM) 2028–2034, pledând pentru menținerea politicii de coeziune într-o poziție centrală în construcția europeană.

În intervenția sa, Benea a subliniat importanța consolidării rolului coeziunii, arătând că raportul interimar privind viitorul CFM include o propunere de majorare a bugetului destinat acestui domeniu cu 78 de miliarde de euro. Totodată, documentul prevede alocări distincte pentru cele trei instrumente structurale majore: Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul de Coeziune și programul Interreg.

„Mă bucur că s-a ținut cont de observațiile noastre”, a transmis eurodeputatul, care ocupă funcția de președinte al Comisiei pentru Dezvoltare Regională (REGI) din Parlamentul European.

Benea a insistat și asupra necesității implicării reale a autorităților locale în elaborarea și implementarea viitoarelor planuri naționale. Acesta a criticat modul în care a fost construit Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), afirmând că procesul a fost afectat de decizii politice care au inclus „proiecte nerealiste”.

În același timp, eurodeputatul a evidențiat importanța menținerii regulii „N+3” în implementarea proiectelor europene, considerând-o esențială pentru creșterea ratei de absorbție a fondurilor și pentru finalizarea investițiilor afectate de blocaje administrative sau tehnice.

Dezbaterile privind viitorul buget multianual al Uniunii Europene sunt în plină desfășurare, urmând să stabilească prioritățile de finanțare ale blocului comunitar pentru perioada de după 2027.

