Eurodeputatul Dragoș Benea, după o „ședință-maraton” în Comisia REGI: europarlamentarii resping comasarea fondurilor de coeziune cu cele agricole

Comisia pentru Dezvoltare Regională (REGI) a Parlamentului European a avut miercuri o ședință-maraton de aproximativ șase ore, în care vicepreședintele Comisiei Europene pentru Coeziune și Reforme, Raffaele Fitto, a prezentat raportul anual privind simplificarea accesului la fondurile europene. Discuțiile au inclus și un amplu schimb de opinii cu reprezentanții Asociației Regiunilor, axat pe rolul și viitorul Politicii de Coeziune în noul Cadru Financiar Multianual 2028–2034.

Eurodeputatul băcăuan Dragoș Benea, președintele comisiei REGI, a atras atenția asupra preocupărilor legitime ale autorităților locale privind arhitectura viitorului buget european. Una dintre controverse vizează propunerea inițială a Comisiei Europene de a comasa fondurile de coeziune cu cele agricole — idee respinsă de sindicatele agricole, reprezentanții regiunilor și de europarlamentarii din toate familiile politice.

„Există un consens că merele nu trebuie amestecate cu perele în viitorul buget al UE”, a declarat Benea, subliniind necesitatea menținerii unei distincții clare între fondurile dedicate coeziunii și cele pentru agricultură.

Participanții la ședință au convenit că dezbaterile pentru viitorul buget european trebuie abordate „ca un maraton, nu ca un sprint”, pentru a analiza temeinic toate opiniile și a ajunge la cea mai bună formulă pentru perioada 2028–2034.

Dragoș Benea i-a mulțumit vicepreședintelui Fitto pentru deschiderea la dialog și a reafirmat angajamentul comisiei REGI de a susține relevanța Politicii de Coeziune în viitorul cadru bugetar al Uniunii Europene.