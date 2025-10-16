Eurodeputatul Dragoș Benea, întâlnire cu primari și viceprimari europeni: „Dialogul cu autoritățile administrației publice locale din UE trebuie stimulat”

Eurodeputatul Dragoș Benea a primit, la Bruxelles, vizita mai multor reprezentanți ai administrației publice locale din Convenția Primarilor, mişcare europeană ce reuneşte numeroase autorități locale în jurul obiectivului comun al dezvoltării regionale.

„Dialogul cu autoritățile administrației publice locale din UE trebuie stimulat pentru că – nu de puține ori – de la firul ierbii poți obține idei/soluții bune, poate mai greu de identificat din epicentrul decizional al Uniunii”, a transmis eurodeputatul Dragoș Benea.

În cadrul întâlnirii, Dragoș Benea a discutat pe larg cu cu Åsa Lindhagen (viceprimar Stockholm, Suedia), Eckart Würzner (primar Heidelberg, Germania), Emil Boc (primar Cluj-Napoca, România), Attila Peterffy (primar Pecs, Ungaria), Marc Serra Solé (membru al Consiliului Provincial din Barcelona, Spania) sau Peter Dermol (primar Velenje, Slovenia).