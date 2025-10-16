Eurodeputatul Dragoș Benea, întâlnire cu primari și viceprimari europeni: „Dialogul cu autoritățile administrației publice locale din UE trebuie stimulat”

Eurodeputatul Dragoș Benea a primit, la Bruxelles, vizita mai multor reprezentanți ai administrației publice locale din Convenția Primarilor, mişcare europeană ce reuneşte numeroase autorități locale în jurul obiectivului comun al dezvoltării regionale.
„Dialogul cu autoritățile administrației publice locale din UE trebuie stimulat pentru că – nu de puține ori – de la firul ierbii poți obține idei/soluții bune, poate mai greu de identificat din epicentrul decizional al Uniunii”, a transmis eurodeputatul Dragoș Benea.
În cadrul întâlnirii, Dragoș Benea a discutat pe larg cu cu Åsa Lindhagen (viceprimar Stockholm, Suedia), Eckart Würzner (primar Heidelberg, Germania), Emil Boc (primar Cluj-Napoca, România), Attila Peterffy (primar Pecs, Ungaria), Marc Serra Solé (membru al Consiliului Provincial din Barcelona, Spania) sau Peter Dermol (primar Velenje, Slovenia).
Există frământări şi îngrijorări justificate în rândul aleşilor locali legate, în principal, de soarta Politicii de Coeziune şi a alocărilor de fonduri ce însoțesc acest instrument în viitorul cadru bugetar multianual 2028 – 2034.
Am convenit asupra faptului că un răspuns adecvat ar presupune, fără îndoială, adaptarea la contextul noilor realității şi definirea unei strategii în care securitatea colectivă, reziliența regională şi apărarea să aibă locul cuvenit, evident fără a marginaliza obiectivul coeziunii pentru că – aşa cum am mai spus-o şi cu alte ocazii – o Europă cu mai multe viteze este pur şi simplu de neconceput.– eurodeputatul Dragoș Benea
