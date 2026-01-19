Eurodeputatul Dragoș Benea: „Un nou pod peste Bistrița se impune de la sine, pentru legătura Bacăului cu Autostrada A7”

Eurodeputatul Dragoș Benea atrage atenția asupra importanței valorificării inteligente a Autostrăzii Moldovei (A7), subliniind că infrastructura, oricât de importantă, nu generează automat dezvoltare fără implicare și viziune din partea autorităților locale. În acest sens, Dragoș Benea consideră că proiectul unui nou pod peste Bistrița va conduce la creşterea conectivității Bacăului, printr-o legătură suplimentară cu A7.
„Cred că proiectul unui nou pod peste Bistrița, rod al parteneriatului dintre CJ – Primăria Bacău – Primăria Letea Veche, se impune de la sine şi trebuie avut în vedere cu prioritate de toți factorii politici şi decidenții administrativi implicați (…) va conduce la creşterea conectivității Bacăului, printr-o legătură suplimentară cu A7, la creşterea investițiilor în comunitățile din zona metropolitană, dar şi la descongestionarea traficului rutier, una din problemele majore ale mun. Bacău.”, afirmă eurodeputatul.
Redăm mesajul eurodeputatului Dragoș Benea:
Autostrada Moldovei reprezintă, fără îndoială, o imensă oportunitate, dar e clar că dezvoltarea nu vine niciodată de una singură: prin implicare şi viziune, autoritățile locale trebuie să „mişte” lucrurile în direcția potrivită, astfel încât şansa pe care regiunea o are prin construirea A7 să nu fie ratată, ci fructificată la potențialul ei maxim.
În prelungirea firească a planului expus de conducerea Consiliului Județean Bacău, în materialul publicat azi de Ziarul Financiar, cred că proiectul unui nou pod peste Bistrița, rod al parteneriatului dintre CJ – Primăria Bacău – Primăria Letea Veche, se impune de la sine şi trebuie avut în vedere cu prioritate de toți factorii politici şi decidenții administrativi implicați.
Un nou pod va conduce la creşterea conectivității Bacăului, printr-o legătură suplimentară cu A7, la creşterea investițiilor în comunitățile din zona metropolitană, dar şi la descongestionarea traficului rutier, una din problemele majore ale mun. Bacău.
Cred că avem în față o oportunitate pe care nu avem voie s-o ratăm: printr-un efort comun, dincolo de inerentele diferențe doctrinar-ideologice, putem să aşezăm o cărămidă în plus la edificiul dezvoltării durabile a județului şi să lăsăm ceva cu adevărat important în urma noastră, după centură, aeroport şi autostradă.
Prin urmare, avem datoria de a investi toată energia instituțională disponibilă pentru accesarea fondurilor europene şi a fondurilor guvernamentale necesare construirii noului pod, deziderat pentru reuşita căruia vor conlucra – cu responsabilitate, îmi place să cred – toate părțile implicate!
- Eurodeputatul Dragoș Benea
ORGANIZATIE NEGUVERNAMENTALA a zis
Da… asa e.. pai luati podul de biciclete si puneti l peste Bistrita. Ca oricum e oribil !!!!!!!!!!!!
Silviu Arhire a zis
Este corecta aprecierea referitoare la un nou pod peste Bistrita. Din pacate Primaria Bacau nu dovedeste ca are viziune si nici stiinta administrarii orasului. Cheltuie banii aiurea pe piste de biciclete inutile, care sufoca traficul rutier din oras si cresc nivelul de poluare a aerului fara sa fie trasi la raspundere. Bacaul are nevoie urgenta de rezolvarea traficului rutier si a locurilor de parcare.
Vladimir a zis
Primăria Bacău are deja SF-ul proiectului, a făcut toate eforturile pentru acest pod.
Cetatean a zis
Păi hai sa facem declarații cand este gata podul. Că de povești suntem sătui.
Deocamdată nu suntem in stare sa reparăm un amărât de pod peste calea ferata care se dărâmă de cateva luni, iar noi vorbim de construit poduri noi…
La dat din gură toți politicienii locali si județeni ai Bacaului au fost si sunt de nota 10.
În schimb, la realizări concrete nu există notă care să descrie corect cât de slabi sunteți.
Klant a zis
Ce ne trebuie pod pentru trafic auto?! In Bacău transportul este verde, nemotorizat: avem piste pentru biciclete, parcări pentru biciclete, chiar și golden gate pietonal!