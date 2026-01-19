Eurodeputatul Dragoș Benea: „Un nou pod peste Bistrița se impune de la sine, pentru legătura Bacăului cu Autostrada A7”

Autostrada Moldovei reprezintă, fără îndoială, o imensă oportunitate, dar e clar că dezvoltarea nu vine niciodată de una singură: prin implicare şi viziune, autoritățile locale trebuie să „mişte” lucrurile în direcția potrivită, astfel încât şansa pe care regiunea o are prin construirea A7 să nu fie ratată, ci fructificată la potențialul ei maxim.

În prelungirea firească a planului expus de conducerea Consiliului Județean Bacău, în materialul publicat azi de Ziarul Financiar, cred că proiectul unui nou pod peste Bistrița, rod al parteneriatului dintre CJ – Primăria Bacău – Primăria Letea Veche, se impune de la sine şi trebuie avut în vedere cu prioritate de toți factorii politici şi decidenții administrativi implicați.

Un nou pod va conduce la creşterea conectivității Bacăului, printr-o legătură suplimentară cu A7, la creşterea investițiilor în comunitățile din zona metropolitană, dar şi la descongestionarea traficului rutier, una din problemele majore ale mun. Bacău.

Cred că avem în față o oportunitate pe care nu avem voie s-o ratăm: printr-un efort comun, dincolo de inerentele diferențe doctrinar-ideologice, putem să aşezăm o cărămidă în plus la edificiul dezvoltării durabile a județului şi să lăsăm ceva cu adevărat important în urma noastră, după centură, aeroport şi autostradă.

Prin urmare, avem datoria de a investi toată energia instituțională disponibilă pentru accesarea fondurilor europene şi a fondurilor guvernamentale necesare construirii noului pod, deziderat pentru reuşita căruia vor conlucra – cu responsabilitate, îmi place să cred – toate părțile implicate!