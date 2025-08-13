Evadare ca în filme, în Bacău! Un deținut a sărit din ambulanță, la ieșirea de pe Autostrada A7, în timp ce era transferat către Jilava

În această seară, în jurul orei 18.00, polițiștii băcăuani s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul că, în zona ieșirii de pe autostrada A7, pe sensul spre Nicolae Bălcescu, un deținut aflat într-o ambulanță ANP Botoșani, în tranzit către Penitenciarul Jilava, a sărit din mers și a fugit într-o zonă agricolă din apropierea municipiului Bacău.

„În urma verificărilor, s-a stabilit că este vorba despre un bărbat de 58 de ani, pe numele căruia exista un mandat de arestare preventivă emis de Judecătoria Botoșani. În prezent se efectuează toate activitățile specifice pentru găsirea celui în cauză „, au transmis reprezentanții IPJ Bacău.