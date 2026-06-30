Evaluarea Națională 2026 în Bacău: cea mai mare medie este 9,92. Ce școli domină clasamentul

Elevii de clasa a VIII-a din județul Bacău și-au aflat marți rezultatele la Evaluarea Națională 2026, Ministerul Educației publicând notele cu o zi mai devreme decât era prevăzut în calendarul examenului.

Înainte de soluționarea contestațiilor, cea mai mare medie din județul Bacău este 9,92, obținută de un elev al Colegiului Național „Gheorghe Vrănceanu”. Acesta a fost notat cu 9,90 la Limba și literatura română și 9,95 la Matematică.

Pe următoarele două poziții se află câte un elev de la Școala Gimnazială Nr. 10 Bacău și Școala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza” Bacău, ambii cu media 9,90, obținută după nota 10 la Limba Română și 9,80 la Matematică.

În topul primilor 20 de candidați din județ se remarcă mai multe unități de învățământ din municipiul Bacău, dar și școli din Onești, Sascut, Moinești și Lilieci.

Cele mai bine reprezentate sunt:

Școala Gimnazială Nr. 10 Bacău – 5 elevi în Top 20;

Colegiul Național „Gheorghe Vrănceanu” Bacău – 5 elevi;

Școala Gimnazială „Mihai Drăgan” Bacău – 3 elevi;

Colegiul Național „Vasile Alecsandri” Bacău – 2 elevi.

În clasamentul primilor 20 se mai regăsesc elevi de la:

Școala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza” Bacău;

Colegiul Național „Ferdinand I” Bacău;

Școala Gimnazială „George Călinescu” Onești;

Școala Gimnazială „Explorator Teodor Gheorghe Negoiță” Sascut;

Școala Gimnazială „Ștefan Luchian” Moinești;

Școala Gimnazială „Ion Simionescu” Lilieci.

Înainte de contestații, toți elevii aflați în Top 20 au obținut medii de cel puțin 9,72, ceea ce confirmă un nivel ridicat al performanțelor în județ.

La nivel național, Ministerul Educației a anunțat că 83,2% dintre candidați au obținut medii peste 5, iar 89 de elevi au încheiat examenul cu media generală 10, înainte de contestații.

Rezultatele finale vor fi publicate după soluționarea contestațiilor.