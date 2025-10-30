Evaziune din monumente funerare, la Buhuși. Percheziții domiciliare și 35.000 de euro descoperiți de polițiștii de la economic

Miercuri, 29 octombrie 2025, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Bacău, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bacău, au efectuat două percheziții domiciliare, în orașul Buhuși, într-un dosar penal ce vizează comiterea infracțiunii de evaziune fiscală.

​Din cercetări a rezultat că începând cu anul 2019, trei persoane, membre ale aceleiași familii, ar fi realizat venituri din executarea lucrărilor de construire a monumentelor funerare și prestarea de servicii funerare, atât în nume propriu, cât și în numele unor persoane juridice, fără a le înregistra în evidențele contabile, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscale.

​La percheziții au fost descoperite și ridicate, în vederea continuării cercetărilor, bunuri și mijloace de probă, precum și sume de bani în valoare de peste 26.000 de euro și 36.000 de lei. (sursa: comunicat de presă)