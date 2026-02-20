Evaziunea fiscală, sub lupa poliției. Bunuri de peste 6 milioane de lei, puse sub sechestru anul trecut

Polițiștii de la structurile de investigare a criminalității economice Bacău au desfășurat, în 2025, ample acțiuni pentru combaterea evaziunii fiscale și protejarea mediului de afaceri legal. În urma controalelor, au fost aplicate 150 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 550.000 de lei.

De asemenea, au fost indisponibilizate bunuri estimate la aproximativ 1 milion de lei, precum și instituite măsuri asigurătorii asupra altor bunuri, în valoare de peste 6 milioane de lei, în vederea recuperării prejudiciilor cauzate bugetului de stat.

Autoritățile subliniază că astfel de acțiuni vor continua și în 2026, combaterea evaziunii fiscale fiind considerată o prioritate strategică pentru menținerea unui climat economic corect și concurențial în județul Bacău.