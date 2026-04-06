Eveniment special pe 2 mai, în Bacău: Athletic Park, inaugurat oficial în prezența campioanei olimpice Constantina Diță

Inaugurarea oficială a Athletic Park va avea loc pe data de 02 mai. Invitata specială a evenimentului va fi Constantina Diță, campioană olimpică la proba de maraton din cadrul Jocurilor Olimpice de la Beijing (2008), anunță președintele PSD Bacău, eurodeputatul Dragoș Benea.

Mă bucur că doamna Diță a acceptat invitația pe care i-am adresat-o la Bruxelles, în marja evenimentului prin care am celebrat 50 de ani de la 10-le absolut al Nadiei obținut la Olimpiada de la Montreal, şi cred că va fi un bun prilej de a face, din nou, remarcat un obiectiv sportiv care atrage tot mai mulți băcăuani către mişcare şi un stil de viață sănătos.

Concept inovator, rezultat al consultărilor concrete cu sportivii şi băcăuanii, deopotrivă, Athletic Park reprezintă o rarisimă reuşită, aş spune chiar singulară, în materie de colaborare administrativă & absorbție de fonduri europene. Parteneriatul dintre Consiliul Județean şi Primărie a transformat un teren viran din municipiul Bacău într-o facilitate sportivă unică în sud-estul Europei, care – tocmai pentru originalitatea conceptuală şi ingeniozitatea proiectului de reconversie urbanistică – a obținut o finanțare de aprox. 16 milioane euro din fonduri europene!

O reuşită, aşa cum spuneam, în pofida gurilor rele şi incompetente care nu dădeau mari şanse demersului nostru.