Eveniment „trăznit” în Bacău: alergare în pijamale sub clar de lună, la Athletic Park

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Un eveniment nonconformist, organizat de Oleacă de Bicicliști, va avea loc în noaptea de 12 iunie la Athletic Park: 60 de minute de mișcare în pijamale, sub lumina nopții și cu multă voie bună.

Între orele 22:00 și 23:00 se alergă pe pista de la Athletic Park, fiecare în ritmul său, fără clasamente, fără presiune și fără discuții despre pace-uri, puls sau alte lucruri, anunță organizatorii.

„Nu contează dacă alergi 100 de metri sau 10 kilometri, dacă ai pijama cu ursuleți, dinozauri, carouri sau una moștenită de la bunici. Important este să respecți regula de bază: Vii în pijama!”, se precizează pe pagina Athletic Park.

După alergare, toți participanții vor avea parte de tombolă cu premii, premii surpriză pe categorii, socializare, fotografii și multe povești.

Pentru a te înscrie este suficient să te prezinți, în pijama și cu încălțări potrivite pentru alergat, la Athletic Park între 21:55 și 22:00. Primești validarea oficială a echipamentului de noapte și intri în cursă.

„Atenție! La acest eveniment, pijamaua nu este recomandată… este obligatorie. Participanții care apar în echipament sportiv perfect asortat riscă să fie priviți cu suspiciune. Așadar, scoate din dulap cea mai simpatică pijama, încalță pantofii de alergare și vino să demonstrăm împreună că sportul poate fi și amuzant, nu doar competitiv. Ne vedem la linia de start… în pijamale!”, mai precizează organizatorii.