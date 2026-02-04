Evidența Persoanelor Bacău: Cetățenii au obligația să solicite eliberarea actului de identitate

Eliberarea actelor de identitate se face la solicitarea titularului datelor de stare civilă și nicidecum din oficiu de autoritățile române abilitate, informează Direcția Publică de Evidență a Persoanelor a Municipiului Bacău.

Astfel, cetățenii din municipiul Bacău și din comunele arondate (Faraoani, Gioseni, Hemeiuş, Horgeşti, Letea Veche, Luizi Călugăra, Măgura, Nicolae Bălcescu, Parincea, Sărata, Săuceşti şi Ungureni ) trebuie să știe că, în conformitate cu prevederile legale în vigoare pe linie de evidență a persoanelor, au obligația să solicite eliberarea unui nou act de identitate, cu cel mult 180 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate deținut anterior, dar nu mai puțin de 15 zile. De asemenea, în termen de 15 zile de la împlinirea vârstei de 14 ani, sunt obligați să solicite eliberarea primului act de identitate.

Nerespectarea termenelor cu privire la solicitarea eliberării actului de identitate se sancționează cu amendă contravențională.



În conformitate cu prevederile art. 16 alin(3) din O.U.G. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reşedința şi actele de identitate ale cetățenilor români, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cetățenii români pot opta pentru cartea electronică de identitate sau pentru cartea de identitate simplă.

Cererea pentru eliberarea Cărții Electronice de Identitate (CEI) se poate depune în baza programării online sau a bonului de ordine, care se eliberează zilnic de ofițerul de serviciu de la punctul de acces.

Cererea de eliberare a cărții de identitate simple, cărții de identitate provizorii și a mențiunii de reşedință poate fi depusă în baza bonurilor de ordine, care se eliberează zilnic de ofițerul de serviciu.

Prima carte electronică de identitate(CEI) se eliberează gratuit pentru cetățenii români începând cu vârsta de 14 ani, în limita fondurilor asigurate prin Planul Național de Redresare şi Reziliență (PNRR).

Începând cu data de 01.08.2025 în conformitate cu prevederile art. 14 din O.U.G 97/2005(republicată) privind evidența, domiciliul, reşedința şi actele de identitate ale cetățenilor români, cererea pentru eliberarea cărții electronice de identitate se soluționează de către orice serviciu public comunitar de evidență a persoanelor, indiferent de locul de domiciliu sau de reşedință al persoanei fizice.

Cartea electronică de identitate(CEI) poate fi ridicată de la nivelul oricărui serviciu public comunitar de evidență a persoanelor(s.p.c.e.p.) în funcție de opțiunea solicitantului exprimată la momentul depunerii cererii.

În situația în care solicitantul optează pentru ridicarea cărții electronice de identitate(CEI) de la un alt serviciu public comunitar de evidență a persoanelor(s.p.c.e.p.), termenul de eliberare se prelungeşte cu 10 zile lucrătoare față de cel stabilit la nivelul s.p.c.e.p la care cererea a fost depusă.

Programul de lucru cu publicul la Serviciul de Evidență a Persoanelor Bacău (depuneri cereri şi eliberări acte de identitate) este următorul:

luni, marti, joi, vineri: 08,30 – 16,30

miercuri: 08,30 – 18,30

Datele de contact ale Directiei Publice de Evidență a Persoanelor a Municipiului Bacău: telefon: 0234 206353; fax: 0234206356; e-mail: dpep_bacau@bc.e-adm.ro.

Informații suplimentare sunt disponibile pe site-ul Municipiului Bacău (www.municipiulbacau.ro) – Secțiunea Informații – Evidența Persoanelor. Informații privind cartea electronică de identitate puteți obține accesând: https://carteadeidentitate.gov.ro sau https://hub.mai.gov.ro/aplicație-cei