EXCLUSIV! CNSC dă peste cap licitația pentru Drumul Expres Bacău – Piatra Neamț. Precon Transilvania urmează să câștige contractul de 6,77 miliarde de lei

Procedura de atribuire a contractului pentru proiectarea și execuția Drumului Expres Bacău – Piatra Neamț se reia, după ce Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC) a admis contestația depusă de asocierea condusă de Precon Transilvania și a anulat una dintre solicitările de clarificări transmise în cadrul procedurii. Practic, CNSC obligă CNAIR să declare câștigătoare oferta de pe primul loc, cea a asocierii Precon.

Decizia vine după ce ofertantul a susținut că solicitarea de clarificări transmisă de comisia de evaluare depășea limitele stabilite anterior de Curtea de Apel și introducea cerințe noi, care nu se regăseau în documentația de atribuire. CNSC a analizat cazul și a concluzionat că autoritatea contractantă a depășit cadrul legal al reevaluării, solicitând informații tehnice suplimentare care nu mai puteau fi cerute în această etapă.

În motivarea deciziei, Consiliul arată că, într-un contract de proiectare și execuție, simpla imposibilitate de a identifica imediat, într-o poziție distinctă din deviz, costul unui anumit element nu este suficientă pentru respingerea unei oferte. Autoritatea contractantă trebuie să demonstreze că există o necorelare reală între propunerea tehnică și cea financiară și că aceasta poate afecta executarea contractului, aspect care nu a fost justificat în acest caz.

De asemenea, CNSC a reținut că documentația de atribuire nu impunea o structurare separată a costurilor în funcție de dimensiunile grinzilor, iar solicitările ulterioare adresate ofertantului au fost considerate excesive și nejustificate.

Prin hotărârea pronunțată, CNSC a respins excepțiile invocate în cauză, a admis contestația și a dispus anularea solicitării de clarificări contestate. Prin urmare, comisia CNAIR este acum forțată să declare câștigătoare oferta cea mai bună, depusă de asocierea condusă de Precon Transilvania.

Licitația cu cântec „câștigată”, de pe locul al treilea, de Danlin XXL

Curtea de Apel București a admis, în aprilie 2026 în parte plângerea depusă de asocierea condusă de Precon Transilvania, în cazul licitației controversate pentru drumul expres Bacău–Piatra Neamț, un contract estimat la 6,77 miliarde de lei.

Instanța a decis reevaluarea ofertei depuse de Precon Transilvania, anulând parțial rezultatul procedurii de atribuire, ceea ce poate schimba ierarhia finală a ofertanților.

Contractul fusese atribuit, în mod surprinzător, unei asocieri conduse de compania Danlin XXL, firmă din județul Neamț. Decizia a stârnit reacții, în condițiile în care oferta acesteia a fost semnificativ mai mare decât cea mai avantajoasă din punct de vedere financiar.

Conform datelor din licitație, Danlin XXL s-a clasat pe locul al treilea, cu o ofertă mai scumpă cu aproximativ 600 de milioane de lei (circa 120 de milioane de euro) față de cea depusă de asocierea Precon Transilvania, clasată pe primul loc din punct de vedere financiar.

Cine a depus oferte?

În cadrul procedurii, CNIR a primit șapte oferte din partea unor companii și asocieri din România, Bulgaria, Turcia și Ucraina:

Kolin Insaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.S. – ofertant unic;

asocierea Trace Group Hold (lider), Yüksel İnşaat Anonim Şirketi, Citadina 98, Oldroad Construct, Creative Road Design, ADD Global Design S.R.L., Tancrad;

asocierea SA & PE Construct S.R.L. (lider), Tehnostrade S.R.L., Spedition UMB;

asocierea Precon Transilvania S.R.L. (lider), Automagistral-Pivden S.R.L., Conextrust;

asocierea Bog’Art (lider), Rotary Construcții Mentenanță, Concelex, X-Way Infrastructure;

asocierea Biskon Yapı Anonim Şirketi (lider), Ilgaz Construction, Straco Holding;

asocierea Danlin XXL (lider), Groma Hold Ltd, Intertranscom Impex S.R.L., Evropeiski Patishta, Antrepriza de Construcții Drumuri și Autostrăzi.

8 grinzi cu bucluc

Potrivit CNSC, „problema” celor 8 grinzi de 27 de metri pe care ofertantul le-a inclus în totalul ofertei nu este de natură să elimine Precon din procedură. Decizia CNSC este însă cât se poate de clară și „desființează” încercările comisiei CNAIR:

Facsimil decizie CNSC

Cele 8 grinzi reprezintă doar 0,015% din totalul lucrării.

Decizia CNSC nu este definitivă, poate fi contestată.

Vom reveni.