EXCLUSIV! Decizie fără precedent în Bacău. O primărie din județ, obligată de instanță să asfalteze o stradă. Cum a reușit un locuitor să-și câștige drepturile

Instanțele de judecată au decis ca o primărie din județ să asfalteze o stradă pe care nu s-a intervenit niciodată, de 40 de ani. Este o decizie fără precedent pentru județul Bacău, iar victoria a fost obținută de un locuitor, în ciuda șicanelor la care a fost supus, dar și a fricii vecinilor de a i se alătura.

Este vorba despre Cristinel Tănase, din comuna Cleja. Acesta a muncit 15 ani în Italia și s-a întors acasă să își construiască o casă. Lucrările le-a început în 2008, iar de atunci, spune băcăuanul, nu s-a făcut nimic pe strada Grădinarilor, unde locuiește, ci doar a fost adusă puțină piatră de râu în 2016.

strada Grădinarilor, din Cleja, după ploaie

„Drumul, pe timp de ploaie este impracticabil. Pe acest drum nu intră mașina de gunoi, pompieri, salvare dacă plouă. Noi locuitorii avem nevoie de mașini de teren să putem circula pe acest drum. Am fost de nenumărate ori la dl. primar să-i spun de situație și i-am cerut să găsească o rezolvare, dar m-a trimis înapoi în Italia, unde am lucrat o perioadă dacă nu-mi convine drumul. Am trimis o somație primăriei, somație primită în data de 28.06.2021, prin care solicitam să adopte într-un termen rezonabil o hotărâre de consiliu local care să prevadă măsuri urgente pentru reabilitarea acestui drum. Nu am primit niciun răspuns, motiv pentru care am formulat prezenta acțiune în contencios, subsemnatul fiind o persoană vătămată conform art. 2 alin 1 din Legea 554/2004”, susține Cristinel Tănase.

foto: Petru Iștoc, primarul din Cleja, pe care instanța l-a obligat să reabiliteze o stradă

Acesta a mai povestit pentru Ziarul de Bacău faptul că primarul comunei, Petru Iștoc, a încercat să îl șicaneze de când a ridicat problema străzii. Din această cauză, vecinii au fost speriați să se alăture demersului său. „Iarna, mașina de deszăpezire trece cu lama sus pe strada noastră. Nu mai zic ca a trimis oameni de la Primărie să mă verifice, dacă am totul în regulă cu casa. Vecinii vor și ei asfalt, vă dați seama, dar le e frică de primar”, a mai spus localnicul.

Decizie în premieră a Tribunalului Bacău, rămasă definitivă

În august 2021, Cristinel Tănase a chemat în Instanță Consiliul Local Cleja pentru a i se respecta drepturile și a beneficia de o stradă asfaltată, așa cum se cuvine unui cetățean care își plătește dările. Acesta a solicitat măsuri urgente pentru reabilitarea drumului, prin intermediul avocatei băcăuane Daniela Popovici, cea care s-a mai remarcat prin victorii răsunătoare, cum ar fi cazul primului băcăuan care a obținut înghețarea cursului pentru un credit în franci elvețieni.

foto: Daniela Popovici, avocat

În mai 2022, Tribunalul Bacău i-a dat câștig de cauză lui Cristinel Tănase.

„Obligă pârâtul să adopte, în termen de 10 zile, o hotărâre în care să prevadă măsuri urgente pentru reabilitarea drumului comunal strada Grdăniarilor din sat Cleja, Comuna Cleja, cu respectarea prevederilor legale referitoare la buget și modalitatea de încredințare a lucrării”, se arată în decizia instanței.

Recursul a fost de-asemenea câștigat de Cristinel Tănase, iar sentința a rămas definitivă. Acum, administrația locală a comunei Cleja este obligată să ia măsuri pentru reabilitarea străzii.

Am luat legătură cu primarul comunei Cleja, Petru Iștoc, însă acesta ne-a comunicat telefonic că se află în Franța, la o olimpiadă cu copiii și nu poate da detalii despre caz. Acestea ne-a rugat să revenim cu un telefon pentru a ne da lămuriri. Vom prezenta punctul de vedere al Primăriei, atunci când ne va surveni.