EXCLUSIV! Dosar penal la Colegiul Pedagogic. Sunt cercetate o serie de sponsorizări făcute școlii, de către rude ale directoarei

Serviciul de Investigare a Criminalității Economice din cadrul IPJ Bacău a deschis un dosar penal privind o serie de sponsorizări efectuate de două firme de construcții către Colegiul Pedagogic „Ștefan cel Mare”. Firmele în cauză aparțin unor rude ale directoarei colegiului și există suspiciunea că nu ar exista documente justificative pentru materialele donate școlii.

foto: Iuliana Botezatu, directoarea Colegiului

Societățile de construcții CM Trust SRL și AG Conkret Structo Beton SRL au efectuat mai multe sponsorizări către Colegiul Pedagogic din Bacău între anii 2021 și 2023. Ar fi vorba despre materiale de construcție, în valoare de câteva zeci de mii de lei, folosite pentru reabilitarea unor săli de clasă. Contabila instituției ar fi sesizat conducerea colegiului în repetate rânduri de faptul că lipsesc documentele însoțitoare care să ateste recepția acestora, însă nu a fost băgată în seamă, ba chiar admonestată. În cele din urmă, aceasta și-a dat chiar demisia din instituție.

Directoarea Iuliana Botezatu susține că lucrurile sunt în regulă și totul este o răzbunare a contabilei instituției. Aceasta a refuzat să ne transmită o copie după documentele referitoare la sponsorizări, invocând dosarul deschis de organele de cercetare.

Ne-a precizat însă că toate „Contractele de sponsorizare au constat in materiale de constructii/reparatie. Aceste materiale au fost aduse in scoala de catre furnizor. Unitate scolara a primit sponsorizările sub forma materialelor de constructii, la sediul institutiei si au fost predate reprezentantilor institutiei. Nu s-au fãcut sponsorizari în bani, nu a existat nicio contraprestatie din partea Colegiului National Pedagogic „Stefan cel Mare” Bacau.

Toate materialele au fost folosite pentru renovarea/reabilitarea salilor de clasa A3, A8, A9, A10, A11, A12, A15, B14, B15, D2 (in anul scolar 2022-2023) si cantina, sala mare de sport si anexe (in vara anului 2023). Aceste lucrari au fost realizate în regie proprie, de catre angajatii colegiului de la compartimentul administrativ”, ne-a precizat directoarea Colegiului Pedagogic.

Pe lângă dosarul deschis de IPJ Bacău, în control la Colegiul Pedagogic, atât pe această temă, dar și pe alte plângeri la adresa conducerii a fost în control și Inspectoratul Școlar. Conducerea ISJ Bacău a declarat că va reveni cu concluziile atunci când vor fi pregătite.

Cele două firma care au sponsorizat școala sunt cunoscute pentru lucrările efectuate la HUB Orizont, unde AG Conkret a obținut contractul de aproape 13 milioane de lei pentru reabilitarea cinematografului, sau modernizarea Creșei nr.9, unde CM Trust a obținut contractul de peste 2 milioane de lei de la Primăria Bacău.