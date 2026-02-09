EXCLUSIV! Imagini filmate la locul avariei pe conducta de apă care alimentează Bacăul – VIDEO

Vă prezentăm imagini filmate la locul avariei produse pe conducta de apă Valea Uzului – Bacău, pe porțiunea de după Stejaru, cea veche.
Reamintim, în cursul dimineții de luni, 9 februarie 2026, în zona comunei Mărgineni, sat Podiș, a apărut o avarie pe conducta de transport Valea Uzului – Bacău.
Potrivit surselor de la fața locului, intervenția va fi anevoiosă, deoarece se face prin terenuri private. În acest moment, echipele CRAB lucrează la închiderea vanelor de dinainte și după zona de intervenție.
Tronsonul Stejaru – Bacău are o vechime de aproximativ 30 de ani și este realizat din tuburi PREMO, înregistrând numeroase avarii care au dus la întreruperea alimentării cu apă pentru municipiul Bacău și comunele alimentate din Stația de Tratare a Apei Barați. În prezent, se fac lucrări de înlocuire a conductei, pe un traseu separat, cu materiale mai durabile.
Comentarii
Agache a zis
Tocmai am aflat ca directorul are un salariu de 4700 de euro lunar si au cumparat 10 limuzine wv cu 400000 de euro si uite ca acum trebuie sa mearga rezerva de apa. Sa vedem cum dau vina unul pe altu. Benea – Viziteu.
Popescu Ioan a zis
Stăteam și mă întrebam , să treacă așa de mult timp fără o avarie la conducta de apă?Unde este rezerva de apă care trebuia să ajungă în orice casă fără probleme?
țumbi-bumbi a zis
asta e, mai fuge dealul privatului cu tot cu sărăcia asta de conductă făcută din hârtie creponată…