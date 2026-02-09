EXCLUSIV! Imagini filmate la locul avariei pe conducta de apă care alimentează Bacăul – VIDEO

Vă prezentăm imagini filmate la locul avariei produse pe conducta de apă Valea Uzului – Bacău, pe porțiunea de după Stejaru, cea veche.

Reamintim, în cursul dimineții de luni, 9 februarie 2026, în zona comunei Mărgineni, sat Podiș, a apărut o avarie pe conducta de transport Valea Uzului – Bacău.

Potrivit surselor de la fața locului, intervenția va fi anevoiosă, deoarece se face prin terenuri private. În acest moment, echipele CRAB lucrează la închiderea vanelor de dinainte și după zona de intervenție.

Tronsonul Stejaru – Bacău are o vechime de aproximativ 30 de ani și este realizat din tuburi PREMO, înregistrând numeroase avarii care au dus la întreruperea alimentării cu apă pentru municipiul Bacău și comunele alimentate din Stația de Tratare a Apei Barați. În prezent, se fac lucrări de înlocuire a conductei, pe un traseu separat, cu materiale mai durabile.