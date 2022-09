EXCLUSIV! Incendiul din curtea Protecției Copilului poartă semnele unei răzbunări. Mașina directorului a mai fost incendiată acum două săptămâni

Incendiul de azi-noapte, din curtea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecție a Copilului (DGASPC) Bacău, în care au ars nouă mașini, pare că nu este o întâmplare. Primele informații indică o răzbunare la adresa conducerii instituției, pistă urmărită și de Serviciul de Investigații Criminale din cadrul IPJ Bacău.

Incendiul de noaptea trecută, în care nouă mașini ale instituției au fost făcute scrum, pare episodul al doilea din serialul unei răzbunări. Asta, deoarece acum două săptămâni, mașina de serviciu a directorului DGASPC, Cristian Codreanu, a fost incendiată în mod asemănător, chiar în fața locuinței de seriviciu a acestuia. Situația a fost confirmată de ISU Bacău, care susține, prin purtătorul de cuvânt, că „focul s-a manifestat la compartimentul motor și în interiorul bordului. Cauza a fost folosirea intenționată a sursei de aprindere pentru a genera incendiu”.

Situația a fost confirmată pentru Ziarul de Bacău de directorul DGASPC. „Este adevărat, mi-a fost incendiată mașina de serviciu chiar în fața locuinței, în dimineața zilei de 2 septembrie. A fost deschis un dosar penal în cauză”, a precizat Cristian Codreanu.

Despre cauzele pentru care au avut loc aceste incendieri au apărut deja mai multe variante, fiind speculații vizavi de viața personală a managerului DGASPC, ce indică o posibilă răzbunare. Cristian Codreanu a precizat pentru Ziarul de Bacău că aspectele din viața sa privată nu pot fi luate în considerare, însă are bănuieli ce țin de activitatea sa profesională.

Foto: Cristian Codreanu, directorul DGASPC Bacău

„Am încercat să așez instituția asta pe un făgaș corect, de când am venit. Poate am deranjat pe cineva din acest punct de vedere. N-aș vrea să speculez, dar am făcut două reorganizări până acum, din trei centre am făcut unul singur. Sunt venit de un an de zile și am preluat insituția pentru a o subția, a o reorganiza. În perioada aceasta, într-adevăr, s-a încercat discreditarea mea, cu viața personală, poate pentru că nu au avut cu ce să mă agațe pe partea cealaltă”, a declarat Cristian Codreanu.

Dosarul a fost preluat de Serviciul de Investigații Criminale din cadrul IPJ Bacău, care cercetează împrejurările în care au avut loc cele două incendieri.