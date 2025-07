EXCLUSIV! Noul proiect imobiliar al firmei CONBAC prevede refacerea Teatrului de Animație. „Am dori să-l dăm gratuit spre folosință administrației locale”

Firma CONBAC își reia planurile privind refacerea zonei de lângă Parcul Catedralei. Cunoscuta societate de construcții băcăuană intenționează să ridice un imobil de locuințe, dar în același timp să redea orașului și „defunctul” Teatru de Animație.

Proiectul imobiliar, după care Ziarul de Bacău a obținut schițe preliminare, prevede reamenajarea Teatrului de Animație în cadrul imobilului pe care firma dorește să-l ridice în centrul orașului. Conducerea companiei susține că noul spațiu în care va putea funcționa Teatrul de Animație va fi dat gratuit spre folosință municipiului.

„Ne dorim mult să realizăm acest proiect, care pe lângă reamenajarea zonei și ridicarea unui imobil la cele mai înalte standarde, va conține și reînvierea unei instituții de care mulți ne amintim cu drag și căreia îi simțim lipsa. Am dori astfel să integrăm în clădire și un spațiu special pentru Teatrul de Animație, pe care îl vom oferi gratuit spre folosință municipiului Bacău”, a declarat Bogdan Popescu, manager de proiect CONBAC SA.

foto: schiță preliminară a imobilului propus de Conbac

Conducerea CONBAC vrea să se apuce de lucru odată cu celebrarea a 75 de ani de la înființarea teatrului

Pe 8 mai 2026 se aniversează 75 de ani de la înființarea Teatrului de Animație din Bacău, iar conducerea CONBAC crede că ar fi un moment potrivit pentru a anunța demararea lucrărilor la imobilul ce ar putea găzdui noul sediu.

„În absența unei scene dedicate teatrului de păpuși sau spectacolelor pentru cei mici, orașul pierde o componentă esențială a vieții culturale, dar și un instrument important de educație și dezvoltare a copiilor. Reînființarea teatrului de animație nu ar însemna doar un act de nostalgie, ci și un pas concret spre o societate care își respectă tinerele generații și le oferă acces la cultură încă din primii ani de viață.

Intenția firmei Conbac de a reda comunității un spațiu dedicat artei pentru copii arată o înțelegere profundă a rolului pe care mediul privat îl poate juca în susținerea interesului public. Prin această inițiativă, compania nu doar că recuperează un simbol pierdut al Bacăului cultural, dar contribuie activ la revitalizarea vieții artistice locale și la susținerea educației prin mijloace creative. Faptul că spațiul va fi oferit gratuit administrației publice locale reflectă o responsabilitate socială rar întâlnită și un model de parteneriat public-privat care merită încurajat și replicat.

Inițiativa Conbac reamintește că orașele nu se definesc doar prin blocuri, străzi sau centre comerciale, ci prin instituțiile care țin vie legătura dintre oameni, prin spațiile care inspiră, formează și unesc comunități. A reda Bacăului teatrul său de animație nu este doar un act de reconstrucție, ci un act de reparație simbolică față de o generație care a crescut fără acces la acest tip de cultură. Este o șansă reală pentru ca Bacăul să își regăsească o parte din sufletul pierdut”, a mai precizat managerul Bogdan Popescu.

Clădire emblematică, ajunsă o ruină în centrul orașului

Clădirea fostului Teatru de Animație a fost lăsată, treptat, să devină o ruină. Construit în anii 1920 de evreii negustori din Bacău, imobilul a fost revendicat după Revoluție, iar apoi a intrat în proprietatea Fundatiei ”Caritatea” București, înființată de Federația Comunităților Evreiești din România. Încă folosită la începutul anilor 2000, clădirea a fost închisă doar când a fost evident că e un pericol public. Pereții sunt susținuți de proptele, ca să nu se prăbușească.

În al doilea său mandat, primarul Dumitru Sechelariu (1996-2004) a părut decis să curețe terenul și să demoleze imobilul, dar s-a lovit de opoziția proprietarilor de drept. În timpul administrației primarului Romeo Stavarache (2004-2016), s-a reușit amenajarea Parcului Catedralei, cu fonduri europene.

Pentru terenul alăturat, au existat numai planuri anunțate și abandonate. În 2008, s-a vorbit despre mutarea Casei Căsătoriilor pe terenul Teatrului de Animație. Patru ani mai târziu, clădirea continua să fie vandalizată. Terenurile care nu au intrat în Parcul Catedralei, private sau publice, au fost vizate de diverse încercări pentru construirea unui sediu administrativ, în care să funcționeze Primăria și Consiliul Județean Bacău.

Singura intenție viabilă și serioasă, cu angajamente ferme pentru dezvoltarea acestei zone este însă cea a firmei Conbac, mai ales că redă orașului un simbol pierdut al Bacăului cultural și contribuie activ la revitalizarea vieții artistice locale și la susținerea educației prin mijloace creative.

În timpul primarului Cosmin Necula (2016-2020), s-au finalizat lucrările în jurul Catedralei și s-a amenajat parcarea. În 2019, primarul Necula susținea intenția exproprierii terenurilor, pentru extinderea Parcului Catedralei. După instalarea noului primar, Lucian Daniel Stanciu Viziteu, ideea exproprierii a fost reluată, însă fără succes.

Ce înseamnă Teatrul de Animație, prin vocea artiștilor păpușari

Redăm mai jos câteva dintre gândurile artiștilor păpușari de la Teatrul de Animație Bacău, pe care și le-au expus cu ocazia aniversării a 70 de ani de la înființare, în 2021, și au fost prezentate pe pagina Teatrului Bacovia.

Andreea Sandu:

”Teatrul de Animație înseamnă «o ființă», și o ființă are bătăi de inimă și respirație! E VIIIIUUU, încă… Dacă, pentru TINE și pentru DUMNEAVOASTRĂ teatrul ÎNSEAMNĂ, înseamnă că pentru mine (actor păpușar) A ÎNSEMNAT, ÎNSEAMNĂ și VA ÎNSEMNA, atâta vreme cât VOM ÎNSEMNA. DA, da, da, pentru cine ÎNSEAMNĂ, teatrul are într-adevăr un rol foarte important ÎN SOCIETATE, pe copii îi crește mari iar pe adulți îi “crește mici”!!! O JOACĂ ESENȚIALĂ ÎN UNIVERSUL VIEȚII. O transformare rapidă între cele DOUĂ LUMI (cea a copilului și cea a adultului) într-un interval de timp de 50 de minute. IATĂ O MINUNE! Teatrul de Animație e sculptorul (cioplitorul) puiului de om în drumul lui de A FI, OM. DACĂ VOI AVEȚI SPERANȚĂ, ÎNSEAMNĂ CĂ ȘI EU AM SPERANȚĂ, IAR speranța ÎNSEAMNĂ. LA MAI MULȚI ANI “LUME”! Îți mulțumesc că m-ai acceptat și m-ai «cioplit» definindu-mă”.

Laurențiu Budău:

”Rolul teatrului de animație în viața unui copil este unul crucial. Binele, Adevărul, Frumosul, trebuie să triumfe până la urmă în acestă viață, ca și în povești, mai devreme sau mai târziu. Dacă în copilărie, puii de om nu au fost duși de către părinți ori bunici la biserică, e greu de presupus că se vor mai duce adulți fiind. Așa e, mă gândesc, și cu teatrul. Majoritatea covârșitoare a adulților care frecventează spectacolele teatrului de dramă, au fost cândva și spectatorii noștri. Îmi aduc aminte de un fapt mărunt în aparență, dar extrem de important pentru noi, păpușarii, care ne străduim să dăm viață materiei moarte. În timpul unui spectacol, o fetiță a urcat pe scenă și a luat-o în brațele ei pe Rățuca cea urâtă, înlănțuind-o strâns, vrând să o protejeze de atacurile celorlalte personaje… Restul este poveste”.

Marlene Duduman:

”Rolul teatrului de păpuși în viețile noastre este acela de a învăța… Chiar dacă, de-a lungul timpului, s-a creat o concepție, greșită, conform căreia teatrul de păpuși este destinat în mare parte copiilor, temele abordate sunt atât de diversificate încât acest complex gen de teatru este destinat persoanelor de orice vârstă. Aici, toată lumea cântă alături de păpuși, bate din palme, se bucură, se râde mult, pentru că teatrul de păpuși este fantezie, creativitate, joc. Este fundația pe care se construiesc valorile. Este sensibilitatea și personalitatea adultului de mai târziu!!! Și să nu uităm că ….Toți oamenii mari au fost cândva copii, doar că puțini își mai aduc aminte, spunea Exupery”.

Mihai Chihaia:

”Teatrul de Animație din Bacău este unul dintre cele mai recunoscute teatre din România, care a concurat cu Teatrul «Țăndărică» din București și mai mult. A fost primul teatru cu această titulatură, anume ”animație”, din România. Dacă facem referire la cuvântul italian «Anima» pentru mine Teatrul de Animație din Bacău înseamnă «inima». Și a fost inima pentru copiii care acum sunt părinți și pentru care am jucat din suflet. Sunt astăzi părinți care au crescut alături de noi, artiștii, copii fiind. Rolul și însemnătatea Teatrului de Animație îl dau spectatorii, oamenii care vin constant la teatru și îl iubesc din tot sufletul. Actorul Mihai Chihaia vă iubește și vă așteaptă la teatru! ”.

Giuseppe Torboli:

”Pe când eram copil, mergeam destul de des la teatrul de animație, fie cu părinții, fie cu școala la care învățam. Pot spune ca această activitate mi-a stârnit curiozitatea de a explora mai multe arii și mi-a dezvoltat zona creativă. Vedeam păpuși care făceau imposibilul să pară posibil. (…) Consider că teatrul de animație are puterea de a duce copilul în altă lume, iar pe adult îl poate aduce în lumea copiilor. Pentru o comunitate, teatrul de animație este o gură de aer proaspăt, un mod de eliberare a gândurilor, actorii devenind păpușarii imaginației lor. (…) Am fost sfătuit cu folos și îndrumat de către colegii mai experimentați și de către societarii de onoare ai trupei băcăuane, care veneau la fiecare premieră. Toate acestea m-au ajutat să pot sintetiza Teatrul de Animație din Bacău în două cuvinte: Evoluție și familie. (…) În această clipă îmi doresc ca animația băcăuană să prindă aripi și să zboare pe cele mai înalte culmi profesionale”.

Tiberiu Gabor Bitere:

”În istoria sa, Teatrul de Animație din Bacău s-a remarcat printr-o activitate vastă, care a acoperit aproape toată zona Moldovei, numărul de spectacole este unul impresionant, iar multitudinea premiilor caștigate la diferite festivaluri, vorbește de la sine despre calitatea spectacolelor. Pentru mine, Teatrul de Animație din Bacău reprezintă instituția în care am debutat ca tânăr actor. Aici am avut ocazia să învăț și sa îmi dezvolt abilitățile ce le-am dobândit în facultate și liceu. In aceasta scurtă perioadă, mai exact de 8 stagiuni (ani), experiențele acumulate (…) au ajuns să mă definească pe mine ca om. Rolul teatrului este acela de a oglindi societatea dar și de a crea un sistem de valori sociale, atât estetice cât și morale. La acest moment de răscruce pentru societate (mă refer la pandemie, în mod special) mi-aș dori ca lumea sa realizeze importanța culturii, și, ca sa fiu si mai exact, importanta formării și creșterii celor mici într-o societate civilizată și culturală”.