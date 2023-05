EXCLUSIV! Primarul Viziteu și-a mărit singur leafa, cu peste 3.500 de lei pe lună. Cum explică edilul decizia

Primarul Bacăului a emis recent o dispoziție prin care și-a majorat veniturile salariale atât lui însuși, cât și viceprimarului Liviu Miroșeanu. Pe de altă parte, viceprimarul Cristian Ghingheș, lăsat fără atribuții de Stanciu-Viziteu, a fost „penalizat” cu 15% din venituri.

Primarul Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu a emis o dispoziție prin care a modificat cuantumul „sporului” pentru implementarea de proiecte europene sau prin PNRR, încasat de conducerea Primăriei Bacău. Până acum, cei trei „executivi” de la cârma Primăriei primeau în plus 20% din salariul de bază, pentru că implementau proiecte europene sau cu finanțare prin mecanismul de redresare și reziliență.

Peste 3.500 de lei lunar, „din pix”

De acum înainte, primarul Viziteu a decis ca el și viceprimarul Liviu Miroșeanu să beneficieze de un plus de 50% din salariul de bază. În cazul primarului, creșterea este substanțială. La un salariu de bază net de aproximativ 12.000 de lei, Viziteu va lua în plus circa 6.000 de lei pe lună. O creștere de peste 3.500 de lei față de cât încasa până acum. În cazul viceprimarului Miroșeanu, care are un salariu de bază de puțin peste 10.000 de lei net, acesta va încasa aproximativ 5000 de lei în plus, lună de lună, față de 2000 de lei cât lua până acum.

Aceste majorări salariale sunt prevăzute de lege, însă primarul decide procentul lor. Astfel, în funcție de câte proiecte derulează și ce valoare au acestea, edilii pot beneficia de majorări salariale între 15 și 50% din salariul de bază. Pentru că se încadra în plafonul maxim, primarul Viziteu a decis să îl și aplice, pentru el și viceprimarul Liviu Miroșeanu.

Noi șicane la adresa viceprimarului Ghingheș

Majorarea nu a fost aplicată însă și viceprimarului Cristian Ghingheș. Ba mai mult, de la 20%, primarul Viziteu a decis să îl lase cu un „spor” de doar 5%. Explicația primarului este că Ghingheș nu are atribuții și astfel nu derulează proiecte europene. De menționat aici ar fi că Ghingheș a fost lăsat fără atribuții chiar de Viziteu, iar, de cealaltă parte, nici viceprimarul Miroșeanu nu implementează vreun proiect european. Însă legea nu diferențiază, majorările acordându-se la nivel de conducere a primăriei.

„Au fost făcute majorări conform noilor reglementări la legea 153/2017, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. Prin HG 234/2023, se modifică regulamentul cadru privind criteriile pe baza cărora se stabilește procentul de majorare salarială a autorităților publice care implementează proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile și/sau prin mecanismul de redresare și reziliență. Valoarea procentuală a majorării depinde de numărul și de valoarea proiectelor implementate la nivel de UAT. În baza acestor criterii, a fost dispusă o actualizare sporului până la valoarea de 50% din indemnizația de bază pentru primar și viceprimarul cu atribuții și 5% pentru viceprimarul fără atribuții”, ne-a transmis primarul Viziteu, prin intermediul purtătorului de cuvânt.

Am solicitat și un punct de vedere de la viceprimarul Cristian Ghingheș, care susține că decizia primarului este abuzivă și arbitrară, nerespectând legea.

„Trebuia să le lase așa cum erau, că erau suficiente și ar fi fost un semnal de responsabilitate bugetară. Dar să tai de la unii și să dublezi sporurile altora în mod arbitrar, după bunul plac, încâlcând totodată legea arată din nou maniera abuzivă în care primarul conduce vremelnic primăria. Să nu uite că la finalul anului va trebui să dea socoteală pentru fondurile europene de zeci de milioane de euro pe care le va pierde!”, a declarat viceprimarul pentru Ziarul de Bacău.