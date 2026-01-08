EXCLUSIV! Tragedia continuă, la un an după explozia de pe Victor Babeș. Oamenii rămân fără locuințe, deoarece blocul nu poate fi refăcut din fonduri publice

La mai bine de un an de la explozia care a zguduit un bloc de locuințe de pe strada Victor Babeș din municipiul Bacău, zeci de familii se află încă într-o situație fără ieșire. Deși autoritățile locale au realizat expertiza tehnică a imobilului, concluzia este una dură: blocul nu poate fi consolidat din bani publici, iar statul nu poate aloca fonduri guvernamentale. În lipsa unor resurse proprii consistente, locatarii riscă să rămână definitiv fără locuințe.

Explozia produsă în decembrie 2024 a avut consecințe dramatice. Un bărbat în vârstă de 63 de ani și-a pierdut viața în urma arsurilor și traumatismelor suferite, iar clădirea a fost grav afectată structural. De atunci, accesul în imobil a fost interzis, iar oamenii au fost nevoiți să-și părăsească apartamentele în grabă, lăsând în urmă bunuri și amintiri.

Expertiză da, reabilitare nu

Potrivit declarațiilor oficiale, expertiza tehnică a fost finalizată la scurt timp după producerea exploziei și prezentată proprietarilor. Documentul indică necesitatea unor intervenții majore, însă cadrul legal limitează drastic posibilitățile de sprijin public. Viceprimarul municipiului Bacău, Leonard Bulai, a explicat că aproximativ 95% dintre apartamentele din imobil sunt proprietăți private, ceea ce face imposibilă finanțarea lucrărilor de reabilitare sau reconstrucție din bugetul local.

Autoritățile locale susțin că sprijinul acordat până acum s-a încadrat strict în limitele legii. După explozie, locatarii au fost cazați temporar la baza Letea, unde li s-a asigurat și hrana, iar ulterior Primăria a aprobat un ajutor pentru plata chiriei pe o perioadă de șase luni. În prezent, nicio persoană afectată nu mai este cazată în spațiile puse la dispoziție de municipalitate, cei mai mulți găsindu-și chirii, iar unii mai bătrâni fiind cazați la Căminul de Bătrâni din Bacău. În jurul imobilului a fost instituit un perimetru de siguranță, iar recomandarea autorităților a fost, încă de la început, ca nimeni să nu mai pătrundă în clădire.

„Orice decizie privind reconstrucția, reabilitarea, demolarea sau alte lucrări de intervenție aparține exclusiv proprietarilor, costurile urmând a fi acoperite integral din fonduri proprii”, a declarat viceprimarul Leonard Bulai pentru Ziarul de Bacău, explicând că legea nu ar permite alocarea de bani publici pentru proprietăți private.

Apelurile către Guvern nu au avut succes

O speranță a fost legată de posibilitatea obținerii unor fonduri guvernamentale. Instituția Prefectului Bacău a inițiat procedura pentru promovarea unui proiect de hotărâre de Guvern, prin care să fie solicitate sume din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului. Demersul nu a avut însă succes. Prefectul județului Bacău, Andreea Negru, a precizat că „legislația permite alocarea banilor din acest fond exclusiv pentru înlăturarea efectelor calamităților naturale, iar exploziile, având alte cauze, nu se încadrează în aceste prevederi”.

Fără asigurări, fără locuințe

Explozia de pe Victor Babeș nu mai este doar o tragedie consumată, ci un caz-limită care scoate la iveală nu doar lipsa unor mecanisme clare de sprijin pentru victimele unor astfel de evenimente, dar și lipsa de informare a cetățenilor și ignorarea prevederilor legale privind asigurarea obligatorie a locuințelor. Între expertize tehnice, proceduri birocratice și articole de lege, zeci de familii din Bacău rămân, practic, pe drumuri.