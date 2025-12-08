EXCLUSIV: Tribunalul Bacău a anulat taxa de salubrizare pe apartament pentru anul 2025. Decizia nu este definitivă, iar Primăria vrea să o păstreze și în 2026

Tribunalul Bacău a anulat punctul 9 din Anexa 1 a Hotărârii Consiliului Local Bacău 525/2024, prin care fusese stabilită taxa de salubrizare pentru anul 2025. Este vorba despre exact acel punct care fixa cuantumul de 365 de lei pe an pentru fiecare locuință din municipiu, indiferent de numărul de persoane și de cantitatea de deșeuri. Decizia instanței a fost pronunțată în primă instanță și nu este definitivă, ceea ce înseamnă că poate fi atacată cu recurs de municipalitate.

Paragraful anulat de instanță a stabilit taxa de 365 lei pe an, respectiv 30,4 lei/lună, pentru orice imobil cu destinație de locuință aflat în proprietatea unei persoane fizice în municipiul Bacău, fără să țină cont de numărul de locatari, de ocuparea efectivă a spațiului sau cantitatea produsă de deșeuri. Tot acolo erau prevăzute regulile privind stabilirea taxei pentru persoanele juridice, responsabilitatea chiriașilor din locuințe ale statului ori ale municipalității, obligațiile proprietarilor care își închiriază imobilele către alte persoane și chiar dispozițiile ce reveneau moștenitorilor în cazul decesului proprietarului.

Pe lângă anularea taxei pe apartament pe anul 2025, Tribunalul Bacău a obligat municipalitatea să plătească către cei doi reclamanți, Neculai Șargu și Aurelia Daniela Ignat, banii încasați reprezentând diferențele de taxă specială de salubrizare.

Primăria vrea să păstreze aceeași taxă și în 2026

În paralel, proiectul Primăriei Bacău pentru taxa de salubrizare din 2026 menține integral aceeași formulă de taxare pe locuință ca în 2025. Documentul oficial arată că pentru persoanele fizice taxa rămâne 365 lei/an pentru fiecare clădire rezidențială, ceea ce confirmă că municipalitatea intenționează să păstreze modelul de taxare pe apartament.

Conducerea Primăriei Bacău susține că așteaptă motivarea deciziei și refuză să facă alte precizări pe subiect. „În primul rând, decizia instanței nu este definitivă. Așteptăm motivarea și dacă aceasta apare înainte de a se vota în Consiliul Local taxa de salubrizare de anul viitor, vom lua o decizie. Până atunci, nu putem comenta mai mult”, a precizat viceprimarul Leonard Bulai pentru Ziarul de Bacău.

Ziarul de Bacău a semnalat constant caracterul inechitabil și discriminatoriu al acestei taxe, iar Avocatul Poporului a atacat oficial hotărârea în contencios administrativ, pentru petenta Ignat Daniela, argumentând că modul de taxare nu are legătură cu modul real în care se generează deșeurile și nu respectă principiile care guvernează funcționarea serviciilor publice de salubrizare.

Decizia reprezintă, chiar și provizoriu, o victorie importantă pentru băcăuanii care au contestat taxarea uniformă a tuturor locuințelor.