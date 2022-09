EXCLUSIV! Viziteu a bușit mașina Primăriei Bacău, pe un drum forestier din Neamț. Accidentul a fost ținut secret. „Plecam de la o mânăstire”

Primarul Bacăului, Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu, a fost implicat într-un incident cu mașina de serviciu, pe un drum forestier din Neamț. Incidentul a fost ascuns de Primăria Bacău, care a răspuns oficial că mașina în cauză nu a fost implicată în niciun eveniment rutier.

foto: mașina Primăriei Bacău a ajuns în service

Conform datelor de la IPJ Neamț, autoturismul BC 30VWV a fost implicat într-un eveniment rutier pe un drum forestier din afara localității Bicazu Ardelean, jud. Neamț. „La data de 7 septembrie a.c., autoturismul in cauză, condus de un bărbat de 38 de ani, din Bacau, a fost implicat intr-un eveniment

rutier, pe un drum forestier, in afara localitàtii Bicazu Ardelean, in urma căruia au rezultat doar pagube materiale, politistii eliberând documentatia de constatare specifică”, se arată în răspunsul oficial al IPJ Neamț.

Mașina în cauză aparține Primăriei Bacău, fiind condusă ocazional de primarul Stanciu-Viziteu, așa cum a fost cazul și pe 7 septembrie. Conform declarației primarului, acesta se întorcea de la o întâlnire cu alte personalități, de la o mânăstire din zonă.

„A fost un accident. Nu a fost nimeni implicat, pagube materiale nu au existat. Nu a fost nimeni băut. A fost pur și simplu un accident, așa cum se întâmplă oricând. Plecam de la o mânăstire. Fusesem la o întâlnire cu alți primari, cu înalt-presfințiți… A fost o vizită acolo”, ne-a explicat primarul Viziteu, telefonic.

Mașina Primăriei a ajuns, așa cum se vede în fotografiile obținute de Ziarul de Bacău, la service-ul auto Global Invest, care are contract de reparații cu Primăria Bacău.

Primăria Bacău minte în răspunsuri oficiale

Foto: primarul Viziteu, testând transportul în comun

Întâmplarea a fost însă ascunsă de Primăria Bacău. Mai mult decât atât, funcționarii care au transmis Ziarului de Bacău răspunsul oficial la întrebările legate de circumstanțele în care a fost produs incidentul au mințit într-o hârtie oficială, faptă care contravine legislației penale.

Iată răspunsul oficial al Primăriei Bacău, vizavi de implicarea autoturismului BC 30VWV într-un eveniment rutier, în ultima lună de zile (20 august – 20 septembrie).

FACSIMIL: Răspunsul Primăriei Bacău

Primarul Viziteu ne-a transmis, în ciuda faptului că apare drept semnatar al răspunsului, că a fost în concediu în ultima săptămână și nu știe ce răspuns am primit pe adresa redacției. „Vă rog să mi-l trimiteți și mie și să văd cine din Primărie l-a semnat și dacă s-a comis o eroare. Să văd ce ați întrebat și ce vi s-a răspuns”, ne-a transmis primarul Bacăului, cu promisiunea că ne va trimite toate informațiile pe care le solicităm, pentru că „nu este niciun secret”.

O întâlnire secretă, la o mânăstire necunoscută

Pentru că primarul Stanciu-Viziteu nu ne-a transmis telefonic toate răspunsurile la întrebările pe care le avem, fiind ocupat, am încercat să obținem informațiile din altă parte. Astfel, am contactat reprezentanții Bisericii, pentru a afla la ce întâlnire oficială a fost primarul Bacăului, în timpul programului, cu mașina de serviciu.

Din punct de vedere organizatoric, lăcașurile de cult din județul Neamț aparțin Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului (circa o treime), iar restul Arhiepiscopiei Iașilor.

Pr. Daniel Zamfir, purtător de cuvânt, a precizat pentru Ziarul de Bacău faptul că Arhiepiscopia Romanului și Bacăului are în subordine doar Mănăstirea Giurgeni, din județul Neamț, dar o întâlnire a unor „înalt-presfințiți” cu primari nu a avut loc.

De asemenea, arhim. Marin Petroniu, exarh pe zona Neamț a Arhiepiscopiei Iașilor a negat că o întâlnire a unor primari cu ierarhi bisericești ar fi avut loc în mănăstirile subordonate din județ, în perioada menționată.

Vom adresa noi întrebări primarului Stanciu-Viziteu pentru a desluși unde și în ce condiții a fost cu mașina de serviciu în județul vecin.