Exemplu de spirit civic! Un pompier aflat în timpul liber a intervenit la salvarea victimei unui accident petrecut în Moinești

Nicolae Șapșinschi, sergent major în cadrul ISU Bacău, a aflat despre producerea unui accident între un autoturism și o motocicletă, în zona cartierului Găzărie din municipiul Moinești. Fără să stea pe gânduri, deși se afla în timpul său liber, pompierul s-a deplasat imediat la locul indicat pentru a vedea dacă poate ajuta.

„Eram în parc când un prieten a postat pe un grup că s-a produs un accident în zona cartierului Găzărie din municipiul Moinești. Imediat m-am gândit să merg acolo să văd dacă pot ajuta cumva. Când am ajuns, echipajul SAJ începuse efectuarea manevrelor de resuscitare. Știind cât de solicitantă este această tehnică de prim ajutor, m-am oferit să sprijin echipajul SAJ, preluând manevrele de resuscitare și ajutând la stabilizarea victimei, ulterior aceasta fiind transportată la spital”, a declarat pompierul.

Observând scurgerile de combustibil de la motocicletă, a asigurat măsurile PSI, turnând nisip peste combustibilul răspândit, înlăturând astfel pericolul izbucnirii unui incendiu.

„Exemplul său subliniază faptul că implicarea civică a fiecăruia dintre noi poate face diferența între viață și moarte. Nicu face parte din echipa salvatorilor de 4 ani, iar noi, colegii lui, suntem mândri să îl avem alături”, a transmis ISU Bacău.