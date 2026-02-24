Exerciții de evacuare în caz de cutremur, desfășurate de ISU Bacău în unități de învățământ și în cadrul unor instituții

În apropierea Zilei Protecției Civile din România (28 februarie), în județul Bacău au fost organizate mai multe exerciții de evacuare în caz de cutremur, desfășurate în unități de învățământ și în cadrul unor instituții.

Activitățile au avut ca scop pregătirea elevilor, cadrelor didactice, angajaților și a cetățenilor pentru a reacționa corect și organizat în eventualitatea producerii unui seism. Prin simularea unor situații reale, participanții au fost instruiți cu privire la măsurile de autoprotecție, regulile de comportament pe timpul producerii cutremurului și procedurile de evacuare în siguranță.

Organizarea acestor exerciții are un rol esențial în consolidarea culturii preventive, în creșterea gradului de reziliență al comunități și a modului de coordonare între factorii implicați în gestionarea situațiilor de urgență.

Astfel de activități contribuie la formarea unor reflexe corecte de comportament, reduc riscul producerii accidentelor cauzate de panică și sporesc capacitatea de reacție atât la nivel individual, cât și instituțional.

Exercițiile de evacuare vor continua și în această săptămână, în vederea asigurării unui nivel cât mai ridicat de pregătire a populației.

Pregătirea continuă și responsabilitatea comună reprezintă elemente fundamentale pentru protejarea vieții și limitarea efectelor generate de producerea unor situații de urgență.