Exit-poll alegeri prezidențiale 2024: Marcel Ciolacu câștigă detașat primul tur și intră în „finală” cu Elena Lasconi, potrivit estimărilor de la ora 19:00

Marcel Ciolacu a câștigat primul tur al alegerilor prezidențiale, potrivit exit-poll-urilor realizate la ieșirea de la urne de mai multe case de sondare.

Biroul Electoral Central (BEC) a acreditat patru institute de sondare care fac exit-poll-uri astăzi la nivel naţional la primul tur al alegerilor prezidențiale, potrivit deciziilor BEC publicate pe site-ul instituțiilor.

Cele patru institute acreditate sunt Centrul de Sociologie Urbană şi Regională – CURS

Grupul de Studii Socio-Comportamentale AVANGARDE The Center for International Reserch and Analyses – CIRA ARA Public Opinion.

Rezultate exit-poll alegeri prezidențiale 2024, estimări valabile la ora 19:00:

Rezultate exit-poll Avangarde – CIRA pentru alegeri prezidențiale 2024:

Marcel Ciolacu (PSD) – 25%

Elena Lasconi (USR) – 18%

Călin Georgescu (candidat independent) – 16%

George Simion (AUR) – 15%

Nicolae Ciucă (PNL) – 14%

Mircea Geoană (independent) – 5%

Kelemen Hunor (UDMR) – 4%

Cristian Diaconescu (candidat independent) – 2%

Alții – 1%

Rezultatele exit-poll-ului CURS (al doilea exit-poll al zilei), aferente orei 19.00 și fără a lua în calcul voturile din Diaspora:

Marcel Ciolacu – 25%

Elena Lasconi – 18%

Călin Georgescu – 16%

George Simion – 14%

Nicolae Ciucă – 13%

Mircea Geoană – 5,5%