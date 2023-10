Experiența unei paciente la SJU Bacău: „Umilitor! Am primit o corecție verbală, că am îndrăznit să vin la Urgențe, după 36 de ore de febră”

O pacientă din Bacău a povestit, prin intermediul rețelelor de socializare, modul „umilitor” în care a fost tratată la UPU Bacău, unde a ajuns weekendul trecut, cu febră mare și stare generală precară.

Ea povestește că a început să aibă febră și frisoane vineri seara, când nu mai avea cum să meargă la medicul de familie pentru un consult, așa încât s-a tratat acasă cu medicamentele cumpărate din farmacie. Pentru că după 36 de ore situația ei nu se îmbunătățea deloc, duminică a decis să meargă la UPU Bacău.

Cum sa te simți UMILITĂ in UPU Bacau, pași simpli :

De la vârsta de 16 ani cotizez lunar la stat prin minunatul impozit pe venit (in cazul meu salarii). Nu pot sa îmi amintesc toate sumele, dar in ultimii doi intre 8000-15000 lei/ luna au ajuns la stat.

In toți acești singurul moment in care am fost pacienta/ benficiar al vreunui spital din România a fost când mi-am născut copilul..

Din păcate vineri seara am făcut “imprudenta“ sa am stări de febra, frisoane si transpirație excesivă (spun “imprudenta” pentru ca trebuia sa ma gândesc ca medicul meu de familie nu lucrează in Weekend si așa aveam cum sa evit ce urma sa se întâmple). Bineînțeles ca prima oprire a fost la farmacie unde am cumpărat termometru, antitermice si un antialergic (ca sa fie tacamul complet mi se umflase si o zona a fetei).

Toată distracția mea a durat in jur de 36 de ore cu febra aproape continua, frisoane mai ceva ca la cutremur si nici dacă ma mutam intr-o sauna nu puteam sa am aceea transpirație in exces. Din toate aceste 36 de ore am reușit sa stau treaza maxim 5 cât sa îmi iau temperatura , pastilele , sa ma schimb (ca Deh corpul meu aproape oase a eliminat toate resursele de apa prin toți porii ) si după fiecare proces care dura cam 10 minute adormeam instant.

Iar acum începe DISTRACȚIA , duminica văzând ca nu îmbunătățește nimic mi-am luat inima in dinti și m-am dus la UPU BACAU… ajunsă in camera de garda bineînțeles ca nu speram minuni sa vina un șir de medici sa vadă ce a pățit Printesa. Mi-am așteptat in liniște rândul in jur de 2 ore jumătate timp in care au venit tot felul de urgente …

Am fost invitata in cabinetul Doamnei Doctor, iar de aici începe minunatul șir de situații umilitoare:

– bineînțeles ca doamna doctor a fost foarte ofensata ca nu am fost la medicul de familie (imprudenta de a te îmbolnăvi in Weekend), i-am explicat frumos situația dar bineînțeles ca nimic nu conta, eu am dreptul doar la medic de familie …

– Trimisa sa fac o raza la plămâni am avut plăcerea sa văd copii (nu tocmai mici) ai unei doamne asistente pe care mămica a avut grija sa ii aducă prin UPU sa își facă controalele periodice cu lux de amănunte (sânge / raze / ecografii). Un domn brancardier chiar era preocupat ca puișorii sa nu fie fără cartela de acces ca sa nu stea pe lângă USA.

– Întoarsă de la raza evident ca am mai primit o corecție verbala ca am îndrăznit sa vin la UPU Și ca trebuia sa mai stau 24 de ore pe antitermice . (rezultatul La proteina C reactiva find 216, de 43 ori mai mare ca limita maxima, chiar m-am alintat sa merg la spital)

– Intr-un final mi s-au administrat intravenos mai multe medicamente timp in care mi se mai spunea ca medicul de familie exista, o placere de altfel …

Și pentru ca educația mea încă exista și auzind ca este ziua de naștere a doamnei doctor in aceea minunata zi , i-am oferit un buchet de flori in semn de recunoștință (sperând ca măcar pentru o secunda sa fi avut o părere de rău).

Pentru ca aceasta societate sa funcționeze normal este nevoie de: medici, profesori, judecători, gunoieri, mecanici, vânzători etc… Dar asta nu ne face pe niciunul dintre noi Dumnezei …

Nu sunt de acord cu asistații sociali sau alte specimene care se duc și fac zilnic scandal prin spitale dar ei măcar nu sunt umiliți pe banii lor .

Înțeleg ca mama își protejează puii și ii controlează la munca ca nah, dar totuși eu de ce nu am acest drept o data in 14 ani?

Este umilitor ca o data in 14 ani in care chiar te simți rău sa fii pus la colț ca ai îndrăznit sa te îmbolnăvești in Weekend!

NU ii contest o secunda calitatea de medic doamnei doctor, PROBLEMA mea este ca am fost umilita pe un drept pentru care plătesc de mulți ani si de care am avut o nevoie o singura data!

– sursa: Facebook