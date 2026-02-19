Explozie a cheltuielilor cu medicamentele la SJU Bacău: peste 72 de milioane de lei într-un singur an

Cheltuielile cu medicamentele la Spitalul Județean de Urgență Bacău au atins un nivel record în 2025, ajungând la peste 72,7 milioane de lei, potrivit datelor oficiale publicate de instituție. Această sumă depășește semnificativ nivelurile din anii precedenți: în 2022 spitalul a cheltuit circa 49,2 milioane de lei, în 2023 valoarea a urcat la aproximativ 60,5 milioane de lei, iar în 2024 totalul s-a menținut ridicat, la circa 59,2 milioane de lei.

Creșterea constantă a costurilor cu medicamentele în ultimii ani a atras întrebări din partea pacienților și a opiniei publice, mai ales că există cazuri în care pacienții internați la SJU Bacău s-au plâns că sunt nevoiți să aducă medicamente de acasă. Conducerea spitalului a transmis un răspuns oficial în care explică motivele pentru aceste creșteri.

Potrivit reprezentanților SJU Bacău, majorarea cheltuielilor nu se datorează doar scumpirii medicamentelor la nivel general, ci este strâns legată de schimbările din practica medicală și de creșterea complexității cazurilor tratate. „Cheltuielile cu medicamentele au crescut foarte mult ca urmare a creșterii numărului de servicii medicale acordate bolnavilor”, se arată în documentul transmis.

Un factor important menționat este extinderea și complexitatea serviciilor oferite de spital. Secția de chirurgie cardiovasculară, deschisă recent, utilizează medicamente cu costuri mult mai ridicate decât alte secții tradiționale, iar tratamentul pacienților cu arsuri internati în secția de chirurgie plastică implică terapii costisitoare, uneori de peste 10.000 de lei pentru un singur pacient pe durata internării.

În același timp, conducerea spitalului a semnalat un număr tot mai mare de pacienți internați la secția de Boli Infecțioase Adulți și în secția de Anestezie și Terapie Intensivă (ATI), unde se folosesc medicamente de ultimă generație, cu prețuri ridicate, necesare în tratamentul afecțiunilor severe.