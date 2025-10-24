Explozie de râs fără perdea la Bacău: Bordea și Cortea vin cu show-ul „Nimic subtil”

Ești sătul de finețuri și zâmbete forțate? Atunci pregătește-te pentru o seară de stand-up comedy în care nu vei avea nevoie de filtru! Cătălin Bordea și Nelu Cortea aduc la Bacău, la Teatrul de Vară Radu Beligan, pe sâmbătă, 16 noiembrie, ora 20:00 (accesul începe de la ora 19:00), noul lor spectacol incendiar: „Nimic subtil”.

Cătălin Bordea și Nelu Cortea aleg calea directă în noul lor show de stand-up comedy – “Nimic subtil”. Și este exact ceea ce ai nevoie! Într-o lume care ne cere constant să fim cu perdea și să ne ascundem

trăirile în spatele unui zâmbet politicos, Bordea și Cortea spun lucrurilor pe nume.

Filtru? Nu există. Subtilitate? Zero. Glume? Din plin. Evenimentul promite o porție zdravănă de umor autentic, direct și fără menajamente.

Biletele sunt disponibile online pe și în întreaga rețea iabilet. Prețurile biletelor variază (în funcție de categorie și disponibilitate).

Biletele pot fi prezentate atât în format fizic (print) cât și în format digital (pe telefon).

La evenimentele noastre accesul persoanelor sub 16 ani nu este permis.

