FOTO Explozie urmată de incendiu la un bloc de pe strada Pictor Aman, municipiul Bacău. Incendiul a fost lichidat! – UPDATE

Update 2: „Cauza probabilă de producere a incendiului: flacără – foc deschis în spații închise. Nu este vorba de acumulare de gaze. Cel mai probabil, au explodat mai multe spray-uri depozitate în interior.” – ISU Bacău.

Update 1: „Nu au fost afectate alte locuințe. Persoanele evaluate medical refuză transportul la spital.

Incendiul este lichidat, se lucrează pentru măsuri complementare și pentru stabilirea cauzei probabile de producere a incendiului”, transmite ISU Bacău.

Știrea inițială: În aceste momente, pompierii intervin la un bloc de locuințe de pe strada Pictor Aman, municipiul Bacău, după ce o explozie a declanșat un incendiu, într-un apartament de la etajul 1 al blocului.

Foto arhivă

La fața locului s-au deplasat 3 ASAS, 1 Descarcerare si 1 amb. SAJ. A fost anuntat DelGazGrid (gaz si energie).

Au fost evacuate în siguranța 22 de persoane (17 adulți și 5 copii) iar două persoane primesc ajutor medical de urgență pentru intoxicație cu fum și arsuri minore.

Misiunea este in dinamică.