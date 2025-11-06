Expoziție de ciuperci proaspete „LUMEA CIUPERCILOR”, ediția a XIX-a, la Vivariul din Bacău

Expoziția temporară „Lumea ciupercilor” aduce în atenția vizitatorilor o varietate de specii de ciuperci proaspete, colectate în această perioadă din habitate naturale.

Prin acest proiect, specialiștii Complexului Muzeal de Științele Naturii „Ion Borcea” Bacău, în colaborare cu micologi din Societatea Micologică din România, îşi propun să dezvăluie publicului fascinanta diversitate a lumii ciupercilor.

Evenimentul, devenit deja o tradiție, se desfășoară anual şi oferă o experiență educativă şi interactivă pentru toţi cei interesaţi de natură, biodiversitate şi protecţia mediului, cel mai important obiectiv al acestui proiect fiind conștientizarea importanței cunoașterii speciilor de ciuperci comestibile şi a celor toxice.

Expoziția va fi deschisă publicului de vineri, 7 noiembrie până marţi 11 noiembrie 2025 (inclusiv), între orele 9°°-17°°, la Vivariu. Cu această ocazie, pot fi vizitate şi expozițiile găzduite de instituţie.

Program de vizitare: 9°°-17°°. Intrarea este gratuită