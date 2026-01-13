Extinderea Arena Mall intră pe ultima sută de metri. Budeanu anunță inaugurarea în primăvara lui 2026

Antreprenorul băcăuan Ovidiu Budeanu a anunțat oficial data de inaugurare a extinderii Arena Mall din Bacău. Conform Profit.ro și declarațiilor oferite de Budeanu, noua aripă extinsă a mall-ului va fi deschisă publicului în martie 2026, marcând finalizarea principalelor lucrări de construcție.

Proiectul de extindere aduce o creștere de circa 70% a suprafeței comerciale, de la aproximativ 24.600 de metri pătrați la peste 42.000 de metri pătrați, inclusiv noi zone de retail, terase, restaurante și un parc tematic în aer liber, proiect gândit să transforme arena comercială într-o destinație de top pentru vizitatori din întreaga regiune.

În declarațiile pentru Profit.ro, Budeanu a explicat strategia de dezvoltare a proiectului: „Suntem în discuții cu Carrefour pentru a le oferi un spațiu de circa 2.000 de metri pătrați în viitoarea zonă de strip mall pentru un supermarket modern. În schimb, ei ne vor da terenul pe care funcționează acum Supeco și pe care intenționăm să îl utilizăm pentru o extindere viitoare a Arena Mall”.

Antreprenorul a subliniat că o parte consistentă din spațiile comerciale rezultate din extindere sunt deja rezervate prin antecontracte de închiriere: vizate sunt branduri internaționale importante din fashion, sport și lifestyle, oferind astfel o varietate mai mare de opțiuni pentru clienți odată cu deschiderea oficială.

Deși în planul inițial era inclusă și construirea unui hotel sub brandul internațional Mercure, aceasta a fost recalibrată în calendarul lucrărilor: hotelul și alte componente ale proiectului — precum ansamblul rezidențial cu 245 de apartamente — vor fi finalizate ulterior etapei principale de extindere, în a doua jumătate a anului 2026.

Extinderea Arena Mall, proiect estimat la zeci de milioane de euro în investiții private și finanțări bancare, va consolida poziția centrului comercial ca unul dintre cele mai importante din Moldova, completând oferta de retail cu facilități moderne și spații dedicate experienței vizitatorilor.