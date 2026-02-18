Facturi șocante la curent pentru noul sediu de 7 milioane de euro al Primăriei Bacău. Anul trecut s-a plătit aproape 1 milion de lei

Primăria municipiului Bacău a cheltuit, doar în anul 2025, aproape un milion de lei pentru energia electrică aferentă sediului administrativ din Casa Albastră, clădire cumpărată recent de municipalitate și devenită între timp noul centru de comandă al administrației locale. Documentele contabile consultate arată că, în decurs de un an, facturile achitate pentru electricitate au însumat 965.641,39 lei, o valoare care ridică semne serioase de întrebare privind sustenabilitatea costurilor de funcționare ale noii achiziții.

Cele mai mari sume au fost plătite în primele luni ale anului, în plină perioadă de iarnă. Doar în februarie 2025, Primăria a achitat două facturi care, cumulate, depășesc 289.000 de lei, una dintre ele ajungând la peste 229.000 de lei, cât plătea Primăria chiria lunară. Nici luna aprilie nu a fost mai blândă cu bugetul local, cu o factură de aproape 138.000 de lei, în timp ce în martie costurile au trecut de 124.000 de lei. Chiar și în lunile considerate mai „ușoare”, cu temperaturi mai ridicate, plățile au rămas consistente, rareori coborând sub pragul de 40.000–50.000 de lei pe lună.

Facturile plătite de Primăria Bacău la energie electrică în 2025, preluate de pe site-ul Bacău Alert:

Aceste cheltuieli vin în contextul în care sediul din Casa Albastră a fost cumpărat de municipalitate, după ce propunerea înaintată de primarul Lucian-Daniel Viziteu a fost votată în Consiliul Local. Tranzacția, în valoare de aproximativ 7 milioane de euro, a fost justificată prin necesitatea unui sediu modern, eficient și adaptat nevoilor administrației locale. Însă, dincolo de costul inițial al achiziției, facturile anuale de funcționare par să adauge o presiune suplimentară asupra bugetului orașului.

Viceprimarul Leonard Bulai a explicat creșterea cheltuielilor printr-un cumul de factori. Acesta arată că „majorarea tarifelor la electricitate și ulterior la TVA” a avut un impact direct asupra valorii facturilor, la care se adaugă și faptul că „suprafața ocupată este mai mare decât în clădirea din care ne-am mutat”. Oficialul a subliniat că, spre deosebire de vechiul sediu, unde încălzirea se făcea prin sistemul centralizat de energie termică, „în această clădire încălzirea se realizează pe bază de curent electric”, ceea ce influențează semnificativ costurile, mai ales în sezonul rece.

În același timp, conducerea Primăriei susține că au fost implementate măsuri pentru limitarea consumului. Potrivit viceprimarului, în Casa Albastră există „un sistem centralizat prin care se face reglarea automată a încălzirii”, iar „pe căile de acces luminile sunt cu senzori”. Municipalitatea promite că vor fi luate și alte măsuri de eficientizare energetică, pentru a reduce pe viitor povara financiară.

Chiar și cu aceste explicații, aproape un milion de lei cheltuiți într-un singur an doar pentru energia electrică a sediului administrativ rămâne o cifră greu de ignorat. În condițiile în care achiziția clădirii a fost deja finanțată din împrumuturi contractate de municipiu, costurile recurente de funcționare riscă să transforme Casa Albastră într-un simbol nu doar al noii administrații, ci și al unei poveri financiare pe termen lung pentru bugetul Bacăului.