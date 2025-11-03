Facultatea de Litere din cadrul UBc a organizat conferinţa internaţională „Forme discursive. Conectivitate și mobilitate în context intercultural”

Conferinţa Facultății de Litere a Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău, intitulată Forme discursive. Conectivitate și mobilitate în context intercultural, a avut loc pe 30 și 31 octombrie 2025.

Conferința este rezultatul colaborării științifice a grupurilor de cercetare din cadrul Centrului de cercetare INTERSTUD (ESPACES DE LA FICTION, LOGOS, CULTURAL SPACES, GASIE) şi CETAL și a fost organizată cu fonduri din Proiectul CNFIS-FDI-2025-F-0483 Connect-UBc, în parteneriat cu Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice (România), Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, Facultatea Transfrontalieră (România), Laboratorul „Locuri, Identități, Spații și Activități”, Universitatea din Corsica „Pasquale Paoli” (Franța), Universitatea „Konstantin Preslavsky” din Șumen (Bulgaria), Universitatea „Tor Vergata” din Roma (Italia), Universitatea din Lérida (Spania), Universitatea „Fan S. Noli” (Albania), Universitatea din Messina (Italia), Centrul de Studii Canadiene, Messina (Italia), Universitatea „Atatürk” din Erzurum (Turcia), Agenția Universitară Francofonă și Asociația pentru Dezvoltarea Francofoniei, Bacău (România).

„Această conferință internațională reprezintă un eveniment științific de anvergură, menit să reunească cercetători, din domenii precum lingvistică, literatură, semiotică, sociologie, antropologie și științe ale comunicării, în jurul unei tematici de actualitate, cu relevanță globală. Într-un context contemporan caracterizat de intensificarea schimburilor interculturale și de transformările profunde ale discursului sub impactul tehnologiilor digitale, conferința și-a propus să investigheze formele de mobilitate și de conectivitate discursivă. Această tematică a oferit un cadru de reflecție critică asupra modului în care discursurile sunt vehiculate, se reconfigurează și se inserează în cadrul dinamic al unor culturi complexe, marcate de tensiuni între local și global, între tradiție și inovație, între stabilitatea formelor și fluiditatea practicilor. Diversitatea contribuțiilor reflectă evoluția continuă a investigațiilor științifice în domeniul discursului și interesul crescând pentru fenomenele de transdiscursivitate și interconectare culturală. Le adresăm mulțumiri membrilor comitetului științific și organizatoric, precum și participanților care, prin implicarea lor activă, au contribuit la reușita acestui demers colectiv, care a constituit un spațiu fertil pentru dialog academic, pentru conturarea unor noi direcții de cercetare și pentru consolidarea colaborărilor internaționale durabile”, a declarat decana Facultății de Litere, Conf.univ.dr. Brîndușa-Mariana AMĂLĂNCEI.