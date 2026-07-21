Farnborough Airshow 2026. Aerostar Bacău intră în lupta pentru marile contracte din aviație și apărare

Aerostar Bacău, ALRO, Aerofina și Zirom participă la Farnborough 2026, unul dintre cele mai importante saloane mondiale de aviație și apărare.

România este prezentă la unul dintre cele mai importante evenimente mondiale dedicate aviației și industriei de apărare. Companiile Aerostar, ALRO, Aerofina și Zirom participă la Farnborough International Airshow 2026, eveniment care începe luni, 20 iulie, în Marea Britanie.

Salonul aeronautic se desfășoară în perioada 20-24 iulie și reunește mari producători de avioane, companii de apărare, furnizori de componente, reprezentanți ai guvernelor și potențiali clienți din întreaga lume. Organizatorii prezintă Farnborough drept una dintre principalele platforme internaționale pentru dezvoltarea relațiilor comerciale din industria aerospațială și de apărare.

Pentru companiile românești, participarea înseamnă acces direct la producători precum Airbus, Boeing, Leonardo sau Lockheed Martin, dar și posibilitatea de a intra în noi lanțuri internaționale de furnizare.

Aerostar, de la mentenanța F-16 la aviația civilă

Aerostar Bacău este una dintre cele mai importante companii aeronautice din România. Societatea este autorizată ca centru de mentenanță pentru aeronavele F-16 ale Forțelor Aeriene Române și participă la programe de modernizare, integrare și întreținere pentru aviația militară.

Compania activează și pe piața civilă, unde realizează lucrări de mentenanță pentru aeronave din familiile Boeing 737 și Airbus A320 și produce aerostructuri, componente și ansambluri pentru industria internațională.

Participarea la Farnborough poate ajuta Aerostar să își promoveze capacitățile în fața operatorilor militari și civili care caută centre regionale de mentenanță și furnizori pentru programele aeronautice internaționale. (articolul integral AICI)