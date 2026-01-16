Fast food din Bacău, amendă 60.000 lei și activitate suspendată! Neregulile găsite de Garda de Mediu

Un fast food din zona de sud a municipiului Bacău a fost închis temporar de Garda de Mediu, după nereguli descoperite în urma unui control.

Foto arhivă

Comisarii Gărzii de Mediu Bacău au efectuat un control în data de 12.01.2026 la un cunoscut operator economic de tip fast-food din municipiul Bacău, situat în zona de sud a orașului.

În urma verificărilor din teren și a analizei documentelor, s-a constatat că unitatea funcționa fără a deține Autorizația de Mediu, act de reglementare obligatoriu pentru desfășurarea acestei activități.

„Măsuri aplicate conform legislației în vigoare: amendă contravențională de 60.000 lei. Sancțiune complementară: Interzicerea desfășurării activității până la intrarea în legalitate și obținerea actului de reglementare” – transmite Garda de Mediu Bacău.

Obținerea actelor de reglementare emise de autoritățile de protecție a mediului este o obligație legală ce trebuie îndeplinită înainte de începerea activității, nu pe parcurs. Legea este aceeași pentru toți, indiferent de mărimea companiei, avertizează comisarii Gărzii de Mediu Bacău.