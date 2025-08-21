FCSB, favorită la calificare în dubla cu Aberdeen

FCSB a eliminat-o pe Drita și s-a calificat în play-off-ul pentru Europa League. Campioana României a făcut un meci solid în Kosovo și speră să lase în urmă criza fără precedent pe care a avut-o în startul acestui sezon. Următoarea adversară din Europa League este Aberdeen, o echipă puternică din Scoția.

Meciul tur cu Aberdeen este programat joi, 21 august, în deplasare, iar returul se va disputa o săptămână mai târziu.

Aberdeen, o echipă de top în anii ’80 sub comanda lui Sir Alex Ferguson, este departe de perioada de glorie. În ultimul sezon din Scoția a încheiat pe locul 5 din 12, dar a câștigat Cupa și a obținut accesul în Europa League.

Lotul scoțienilor este evaluat la 18,7 milioane de euro de Transfermarkt, în timp ce cel al lui FCSB la 48,8 milioane de euro. La prima vedere, FCSB este favorită clară în acest duel, iar acest lucru este întărit și de cotele pentru calificare, care arată astfel:

calificare Aberdeen – 2.40

calificare FCSB – 1.53

Revenire la FCSB: Campioana va conta pe Florin Tănase

Față de dubla cu Drita, FCSB va putea conta pe Florin Tănase în duelurile cu Aberdeen. Atacantul roș-albaștrilor a fost suspendat în returul cu Shkendija și dubla cu Drita pentru un cartonaș roșu. El este anunțat titular în ambele partide cu Aberdeen, fiind unul dintre cei mai importanți jucători ai echipei.

În plus, Denis Alibec ar putea reveni la meciul retur cu Aberdeen, în timp ce Risto Radunovic are șanse destul de mici să joace. Dacă fundașul muntenegrean nu va putea fi recuperat, locul său în flancul stâng al defensivei va fi luat, cel mai probabil, de Pantea. Joyskim Dawa este în continuare accidentat, iar revenirea sa se va produce abia în luna octombrie.

Miza financiară a duelului cu Aberdeen

Confruntarea cu Aberdeen are și o miză financiară importantă. Roș-albaștrii își vor asigura 4.310.000 de euro în cazul în care se vor califica în faza ligii din Europa League. În plus, în Europa League sunt acordate bonusuri de performanță consistente, după cum urmează:

Victorie: 450.000 euro

Egal: 150.000 euro

Locurile 1–8: 600.000 euro

Locurile 9–16: 300.000 euro

Locul 1: 2,7 milioane de euro

Ultimul loc: 75.000 de euro

Calificarea în play-off-ul pentru optimi mai poate aduce 300.000 de euro, iar prezența directă în optimi 1,75 milioane de euro. Anul trecut, FCSB a ajuns până în optimile din Europa League, unde a fost eliminată de Lyon.

În cazul în care FCSB va fi eliminată de Aberdeen, va continua în Conference League. Calificarea în această competiție garantează un cec în valoare de 3.170.000 de euro. Fiecare victorie însumează 400 de mii de euro, iar un egal 133 de mii de euro.

FCSB își dorește, totuși, să ajungă în Europa League. Pe lângă faptul că este o competiție mai importantă, în Europa League va disputa un meci mai mult pe teren propriu, ceea ce ar aduce automat și încasări mai mari din vânzarea biletelor.

De asemenea, adversarii sunt mai importanți în Europa League decât în Conference League. Acest lucru oferă o vizibilitate mai bună jucătorilor în eventualitatea unor transferuri în străinătate, pentru perioada de mercato din iarna acestui an.