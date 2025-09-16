Femeie din Bacău, terorizată de propriul soț. Bărbatul a fost reținut!

Un bărbat din municipiul Bacău a continuat să-și terorizeze soția, chiar dacă, pe numele lui era emis un ordin de protecție provizoriu.

Foto arhivă

„Pe data de 13 septembrie, polițiștii Secției 1 Poliție Bacău au fost sesizaţi prin 112, de către o femeie de 43 de ani, din localitate, despre faptul că soţul său, în vârstă de 44 de ani, faţă de care era emis un ordin de protecţie provizoriu, se afla în interiorul apartamentului unde aceasta locuieşte încălcând astfel măsurile dispuse prin ordinul de protecție provizoriu”, transmite IPJ Bacău.

Patrula de siguranţă publică deplasată la fața locului l-a identificat pe bărbat în interiorul imobilului.

Polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de încălcarea ordinului de protecţie provizoriu, iar bărbatul de 44 de ani a fost reţinut pentru 24 de ore, fiind introdus în arestul I.P.J Bacău.