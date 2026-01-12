Femeie din Racova, ucisă de un câine. Fiica victimei, rănită și transportată la spital

O femeie în vârstă de 94 de ani, din comuna Racova, județul Bacău, a murit, după ce a fost mușcată de un câine, scrie bacau.net. Tragedia s-a petrecut pe 29 decembrie 2025.

Bătrâna se afla la domiciliu și ar fi ieșit în curtea locuinței pentru a-și hrăni câinele. În acel moment, animalul ar fi devenit agresiv și ar fi atacat-o, provocându-i multiple leziuni grave. Din cauza rănilor suferite, victima a decedat.

După ce și-a omorât stăpâna, câinele a atacat-o și pe fiica femeii, care a încercat să intervină. Aceasta a fost rănită și a fost transportată de urgență la spital, unde a primit îngrijiri medicale de specialitate.

Polițiștii IPJ Bacău cercetează cauzele tragediei.