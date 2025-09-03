Festival de poezie în onoarea lui Marian Bamboi. Evenimentul este organizat de un actor băcăuan stabilit în Canada

Prima ediție a Festivalului Național de Poezie „Viața în Versuri” va avea loc pe 18 octombrie 2025, în Bacău. Festivalul este o inițiativă privată a actorului și producătorului de film canadian, de origine română, Florin Marksteiner, al cărui scop este să dea tuturor celor ce scriu versuri șansa să fie publicați. Mai mult decât atât, cei mai buni creatori vor putea să câștige premii în bani.

Evenimentul se va ține în cea mai mare și elegantă sală de proiecție a Happy Cinema din Hello Shopping Park – Auchan, începând de la 10:00, și se va încheia cu festivitatea de premiere la 20:00.

Cincisprezece edituri vor fi prezente pentru a discuta cu autorii și selecționa material pentru publicare, edituri ce vor acorda contracte de publicare premiaților.

Participarea este deschisă atât debutanților, cât și poeților consacrați din România și diaspora, indiferent de vârstă sau experiență. Fiecare autor poate înscrie maxim 5 poezii în câte 2 din categoriile tematice: Patriotică, Romantică, Dramatică, Satiră, Filosofică, Alegorică, Spirituală, Folclor.

Participanții pot trimite poezii originale, iar în urma jurizării, vor putea câștiga premii în bani (2000 RON pentru câștigătorii fiecărei categorii), diplome, medalii, cupe, trofee și mai ales contracte de publicare cu edituri partenere.

Cel mai prestigios premiu al festivalului este „Trofeul Marian Bamboi”, în valoare de 5000 RON, acordat în memoria poetului care este încă o voce importantă a poeziei sociale contemporane. Acest trofeu va fi câștigat de autorul poeziei patriotice care va mișca publicul cel mai puternic.

Florin Marksteiner este băcăuan și a lucrat, în anii 1990 și începutul anilor 2000, la Euro TV. Marian Bamboi a fost un cunoscut cameraman la posturi locale tv, inclusiv la Euro TV în 2015-2016, și a decedat în octombrie 2024.

