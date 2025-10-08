Filarmonica „Mihail Jora” Bacău deschide stagiunea muzicală 2025–2026

Joi, 9 octombrie 2025, ora 18:30, la Centrul de Afaceri și Expoziții „Mircea Cancicov” (CAEx), Filarmonica „Mihail Jora” Bacău marchează debutul noii stagiuni muzicale 2025–2026. Evenimentul se dorește să fie moment de referință al vieții culturale băcăuane, așteptat cu mare interes de iubitorii muzicii clasice.

Concertul de deschidere îi va avea ca protagoniști pe dirijorul Tiberiu Soare și pe violonistul Eugen Țichindelean, două personalități remarcabile ale scenei muzicale internaționale.

Eugen Țichindelean – nume de referință al generației sale

Originar din Bacău, Eugen Țichindelean a debutat la vârsta de 8 ani chiar alături de orchestra Filarmonicii „Mihail Jora”, sub bagheta maestrului Ovidiu Bălan. Absolvent al Conservatorului din Paris și laureat al concursurilor George Enescu, Long Thibaud, Nielsen și Valsesia, artistul și-a construit o carieră strălucită pe marile scene ale lumii.

Este în prezent concertmaestru al City of Birmingham Symphony Orchestra, având apariții în săli de prestigiu precum Carnegie Hall (New York), Musikverein (Viena) și Suntory Hall (Tokyo).

Tiberiu Soare, dirijorul – profesor care inspiră generații

Reputatul dirijor, Doctor în Muzică și laureat al Premiului de Excelență al Uniunii Criticilor Muzicali (2024), este una dintre cele mai respectate personalități ale vieții muzicale românești.

A colaborat cu ansambluri de prestigiu, între care London Philharmonic Orchestra, Osaka Chamber Symphony Orchestra și Camerata Salzburg, iar în 2018 a fost decorat de Casa Regală a României cu Ordinul „Coroana României” în grad de Ofițer.

„Așadar, ne vedem la un început de stagiune sub semnul excelenței în al 617-lea an de menționare documentară a urbei noastre.

Ne dorim ca deschiderea stagiunii 2025–2026 să fie pentru dumneavoastră o seară de neuitat, sub bagheta maestrului Tiberiu Soare și cu prezența rafinată a violonistului Eugen Țichindelean, într-un program ce aduce pe scenă opere ale muzicii clasice europene:

Concert pentru vioară și orchestră – Jean Sibelius

Scheherazade, op.35 – Nikolai Rimski-Korsakov (Solo vioară – Eugen Țichindelean)” – Filarmonica „Mihail Jora” Bacău

Pentru informații suplimentare: persoană de contact – Gabriel Balan, Secretar PR, Filarmonica „Mihail Jora” Bacău, tel: 0762 692 045.