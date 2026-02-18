Finalizarea pavilionului „Spital Municipal” trece oficial de pe PNRR pe Programul Sănătate. Președinta Breahnă-Pravăț, anunț despre obstacolele birocratice

Președinta Cristina Breahnă Pravăț anunță intensificarea procedurilor pentru finalizarea proiectului „Pavilion Municipal Bacău”, obiectiv integrat în ansamblul medical al Spitalul Județean de Urgență Bacău. În acest sens, la sediul Consiliul Județean Bacău a avut loc o nouă ședință de lucru cu echipa de implementare și reprezentanții asocierii desemnate pentru proiectare și execuție.

Principala temă a discuțiilor a vizat depunerea unei noi cereri de finanțare, în contextul transferului proiectului de pe PNRR pe Programul Sănătate, coordonat de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. Potrivit președintei CJ, suma de 56,7 milioane de euro este deja prealocată și inclusă în ghidul oficial al programului, ceea ce confirmă menținerea investiției pe lista proiectelor finanțabile. Pentru a evita eventuale neconformități, administrația județeană va contracta consultanță de specialitate pentru pregătirea aplicației.

„Menținerea finanțării acestui obiectiv strategic a fost posibilă în urma demersurilor susținute la nivel central”, a subliniat Cristina Breahnă Pravăț, precizând că includerea proiectului în Programul Sănătate reprezintă o garanție pentru continuarea lucrărilor.

În cadrul ședinței au fost analizate și prevederile esențiale din ghidul solicitantului, în special obligativitatea finalizării Proiectului Tehnic pentru semnarea contractului de finanțare, corelarea graficului de proiectare și execuție cu noile termene și actualizarea documentațiilor tehnico-economice. Conducerea CJ consideră că aceste etape sunt decisive pentru evitarea întârzierilor și menținerea eligibilității.

În ceea ce privește autorizația de construire, documentația a fost depusă încă de anul trecut la Primăria Municipiului Bacău. Emiterea acesteia depinde de avizul Autoritatea Aeronautică Civilă Română, așteptat în perioada următoare. După obținerea autorizației, vor fi semnate acte adiționale pentru actualizarea prevederilor contractuale, iar ordinele de reluare a proiectării și de începere a lucrărilor vor fi emise oficial.

Președinta CJ a transmis mulțumiri partenerilor din asocierea de execuție, SSAB-AG și UNITH2B, pentru „implicarea constantă în implementarea proiectului”, considerat unul dintre cele mai importante investiții medicale din județul Bacău.

Reamintim, finanțarea PNRR s-a pierdut din cauza contestațiilor care au urmat licitației. Procedura s-a reluat prin decizie judecătorească, iar câștigătoare a devenit asocierea condusă de firma băcăuană SSAB-AG, cea care a cauzat, prin contestare, întârzierea din cauza căreia s-a produs pierderea finanțării PNRR.