Finalizarea Spitalului Municipal Bacău trece de la PNRR la Programul Sănătate. Eurodeputatul Benea: „Este garanția că acest obiectiv medical va avea asigurată resursa financiară”

Nouă proiecte spitalicești majore vor fi transferate din PNRR la Programul Sănătate 2021–2027. Printre acestea, se află pavilionul „Spital Municipal” din cadrul Spitalului Județean de Urgență Bacău. Decizia a fost luată astăzi la Iași, de Comitetul de Monitorizare al Programului Sănătate, împreună cu reprezentanții Comisiei Europene, a anunțat Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății. „Este garanția că acest obiectiv medical crucial pentru municipiul Bacău va avea asigurată resursa financiară”, a reacționat eurodeputatul Dragoș Benea.
„Așa cum am spus de la început, investițiile în spitale nu se opresc. România are nevoie de unități medicale moderne, sigure și eficiente, cât mai repede. Aceste proiecte sunt vitale pentru rețeaua medicală națională, cresc calitatea actului medical, îmbunătățesc condițiile din spitale și, cel mai important, aduc siguranță pacienților. Este o decizie strategică prin care asigurăm continuitatea investițiilor și accelerăm modernizarea infrastructurii medicale din România. Construim spitale reale, nu doar pe hârtie. Am promis și s-a întâmplat!”, a declarat ministrul Rogobete.
În perioada următoare urmează semnarea noilor contracte de finanțare. Așa cum Am anunțat deja, compania băcăuană SSAB AG a câștigat licitația de 60 milioane euro pentru finalizarea fostului Spital Municipal Bacău.
Eurodeputatul Benea: O veste bună oferită azi de ministrul Alexandru Rogobete
Într-o reacție pe Facebook, eurodeputatul Dragoș Benea a explicat că finalizarea Spitalului Municipal „a sărit din calendarul asumat prin PNRR” din cauza contestațiilor firmelor care au participat la licitații. De asemenea, social-democratul a amintit că spitalul și-a pierdut personalitatea juridică în urma unei hotărâri a Guvernului Orban, care a desființat unitatea medicală.
Pavilionul municipal al SJU Bacău (fostul Spital Municipal, desființat de guvernul Orban prin HG) trece la finanțare pe Programul Sănătate, o veste bună oferită azi de ministrul Alexandru Rogobete care, în ultimele luni, a descâlcit „ițele” investițiilor medicale care vor continua prin PNRR şi cele care vor fi preluate la finanțare de Ministerul Investițiilor şi Proiectelor Europene.
Salut de la Bruxelles, unde acum se discută foarte aprins despre arhitectura şi mizele viitorului cadru bugetar multianual al #UE (2028 – 2034), această veste bună pentru #Bacău!
Le reamintesc – celor care poate au scăpat din vedere, odată cu trecerea anilor, acest aspect – că fostul Spital Municipal, deşi desființat de Orban, fusese „agățat” pe ultimul loc în PNRR de fostul ministru Ghinea, cu o secție de arşi pentru care nu exista niciun proiect. O fantasmă pe Facebook.
Doar „forcingul” PSD a dus la impunerea la finanțare prin PNRR a acestei investiții medicale, dar – din păcate – contestațiile şi contestațiile la contestații au ținut în loc implementarea propriu-zisă a proiectului, care a sărit din calendarul asumat prin PNRR.
Trecerea la finanțare cu fonduri europene prin Programul Sănătate, pilotat de MIPE, este garanția că acest obiectiv medical crucial pentru municipiul Bacău va avea asigurată resursa financiară, iar lucrările – pentru că există semnat contractul de execuție a lucrărilor la pavilionul municipal – se vor derula fără impedimente şi blocaje.– eurodeputatul Dragoș Benea
