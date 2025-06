Firma care a câștigat contractul de reabilitare a Casei Alecsandri explică de ce a cerut dublarea sumei pentru lucrări

Firma Brecht AG, care a câștigat reabilitarea Casei Alecsandri, a ținut astăzi o conferință de presă pentru a explica de ce a solicitat dublarea sumei pentru contractul de lucrări. Conferința vine după ce conducerea Consiliului Județean Bacău a prezentat situația cu care se confruntă și a precizat că va fi necesar să organizeze o nouă licitație pentru a continua reabilitarea.

Andrei Ciocan (foto), directorul Brecht AG SRL, a ținut să explice cum s-a ajuns la dublarea contractului de lucrări pentru Casa Alecsandri, ceea ce blochează continuarea reabilitării obiectivului de patrimoniu. Pratic de la suma la care s-a încheiat contractul, de 2,6 milioane de lei, fără TVA, societatea a înaintat beneficiarului, Consiliul Județean, un deviz de 5,4 milioane de lei.

Managerul societății a explicat faptul că s-a efectuat o expertiză profesionistă, care a stat la baza proiectului întocmit. S-au găsit multe diferențe față de studiul de fezabilitate, în special în ceea ce privește structura imobilului, iar astfel s-a ajuns la o nouă valoare.

„A fost o evaluare din 2020 care a avut la bază informații incomplete. Acum, realitatea este că au (Consiliul Județean, n.r.) o valoare corectă. La momentul licitației niciun constructor nu ar fi avut posibilitatea să aibă o valoare reală”, a precizat Andrei Ciocan.

Firma a realizat astfel proiectul tehnic, urmând ca lucrările să fie scoase la licitație din nou, la valoarea actualizată. „E automat impus că se va reface licitația la noua valoare […] Legea nu permite o actualizare cu mai mult de 50% din valoarea contractului. Noi suntem dispuși să participăm din nou. Ne-am asumat că vom avea competiție la realizarea acestui obiectiv”, a mai spus antreprenorul.

Cât despre relația cu Consiliul Județean, Andrei Ciocan susține că așteaptă o comunicare mai bună cu beneficiarul. „De când am trimis evaluarea, nu am mai primit nicio informare de la Consiliul Județean. Am fost acum înștiințați că va fi o întâlnire pe 16 iunie”, a conchis acesta.