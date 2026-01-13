Firma italiană care construiește Pasarela Cancicov, la un pas de dezastru! Contracte reziliate, întârzieri în lanț, greve ale muncitorilor și probleme financiare

Firma care construiește pasarela pietonală din Parcul Cancicov, una dintre investițiile majore aflate în derulare în municipiul Bacău, se confruntă cu probleme serioase în proiectele derulate „acasă”. Situația este detaliată de presa din Italia, într-un material publicat de BergamoNews, care vorbește despre rezilieri de contracte, întârzieri majore, proteste ale muncitorilor și dificultăți financiare ale constructorului, care a ajuns să-și vândă din active.

Este vorba despre compania italiană Manelli Spa, din care fac parte Manelli Construcții Generale și Manelli Impresa Spa, firmele locale care execută și pasarela din Parcul Cancicov. Conform listafirme.ro, administrator delegat al firmei Manelli Impresa Spa este Manelli Onofrio (foto), cel care e menționat drept beneficiar și de presa italiană.

Potrivit presei italiene, Manelli Spa se află într-o criză profundă, cu șantiere blocate sau întârziate în mai multe orașe din Italia.

Jurnaliștii notează că la Bergamo, Primăria a demarat procedura de reziliere a contractului pentru realizarea noului sediu Gamec (Galeria de Artă Modernă și Contemporană), semnat cu Manelli, una dintre cele mai importante lucrări publice din oraș.

La Brescia, unde Manelli este implicată în realizarea primei linii de tramvai, opoziția a ridicat în Consiliul Local îngrijorări serioase privind soliditatea financiară a companiei. La Palermo, criza s-a tradus prin greve și proteste din cauza salariilor neplătite și prin încetinirea lucrărilor. La Genova s-a ajuns la rezilierea contractului, cu lucrări blocate la aproximativ 10% din execuție, din cauza întârzierilor grave. Probleme au fost semnalate și la Ancona, Padova și Treviso, fiind cunoscute de luni de zile.

În fața unui portofoliu de lucrări estimat la aproximativ 5 miliarde de euro, compania a demarat o procedură de negociere a crizei pentru a evita falimentul, închiriind un segment de activitate în cadrul unei operațiuni de achiziție care a implicat alte firme mari de contrucții din Italia, CMC Ravenna Spa și, mai recent, Finres Spa. O criză de lichidități care a lovit un grup care, doar în 2023, declara o cifră de afaceri de peste 300 de milioane de euro.

Firma, „dată la dispăruți” în Bacău

În acest context, apar semne de întrebare și în legătură cu proiectul din Bacău, unde Manelli este responsabilă de realizarea pasarelei pietonale din Parcul Cancicov, o lucrare tehnic complexă, cu structură hobanată. De altfel, din octombrie anul trecut, lucrările au fost oprite la pasarelă, iar muncitorii de la Manelli au dispărut.

Surse din cadrul Primăriei au declarat pentru Ziarul de Bacău faptul că s-au cerut lămuriri scrise din partea constructorului italian, însă nu s-a primit nicio hârtie din partea acestuia până acum. Există o stare de incertitudine vizavi de execuția contractului, mai ales că situația delicată a firmei italiene este cunoscută în Primăria Bacău.

Conducerea Primăriei e optimistă

Oficial, reprezentanții administrației locale transmit că, la acest moment, nu există probleme deosebite pe șantierul din Cancicov. Viceprimarul Leonard Bulai a declarat pentru Ziarul de Bacău că oprirea temporară a lucrărilor este cauzată exclusiv de condițiile meteo și de cerințele tehnologice ale proiectului.

„Momentan nu se lucrează din cauza vremii. Înainte de tensiona hobanele este necesară și o etapă de turnare, dar la aceste temperaturi nu se poate executa. Avem dispoziția de șantier necesară pentru această etapă tehnologică. Totodată se va face un nou grafic de lucrări, în funcție de dispozițiile de șantier care au mai venit punctual, pe anumite fronturi, cum sunt scările, de exemplu. La acest moment suntem la 65 la sută stadiu de execuție general. Este un proiect etapizat, cu termen final decembrie 2026”, a precizat viceprimarul Bacăului.