Firma unui vicepreședinte USR Bacău și consilier al primarului Viziteu, amendată cu 20.000 de lei pentru muncă la negru

Firma lui Irinel Tudor, vicepreședinte USR Bacău și unul dintre cei șase consilieri de la cabinetul primarului Lucian Daniel Stanciu Viziteu, a fost amendată de ITM Bacău cu 20.000 de lei, pentru muncă la negru. Tudor a contestat amenda, însă Judecătoria Bacău a respins cererea, sentința nefiind definitivă.

FOTO: Irinel Tudor, în campanie alături de actualul primar, Lucian Daniel Stanciu Viziteu

O tânără de 17 ani a crezut că face rost de bani în vacanța de vară, prin muncă cinstită. Ea a lucrat la organizarea unui festival gastronomic, organizat în vara anului 2021 în Parcul Cancicov. La final, a fost plătită cu numai jumătate din banii pentru care s-a înțeles, iar minora, însoțită de tatăl său, a făcut reclamație la Inspectoratul Teritorial de Muncă Bacău.

Inspectorii ITM au constatat că, de fapt, adolescenta muncise „la negru” pentru Bacău Media Event SRL, fără contract legal, doar pe baza unui așa-zis „contract de voluntariat”, formă de muncă specifică ong-urilor, dar ilegală într-o firmă. Prin urmare, firma a fost amendată cu 20.000 de lei.

Administrator al Bacău Media Event SRL, potrivit termene.ro, este Irinel Tudor, vicepreședinte al Uniunii Salvați România (USR) Bacău și consilier al primarului Lucian Daniel Stanciu Viziteu.

Pentru Ziarul de Bacău, Tudor a declarat că firma sa nu ar fi fost organizator sau coorganizator al evenimentului (Festivalul Gastronomic „Cătălin Scărlătescu”, 19-22 august 2021), iar contractul de „voluntariat” a fost semnat cu adolescenta de un angajat, fără știrea lui. „Nu am semnat eu contractul, ci un angajat fără drept de semnătură. Am aflat despre document când am fost chemat la ITM Bacău”, a susținut consilierul.

Irinel Tudor a achitat amenda, după care, în loc să-și tragă la răspundere presupusul salariat, a dat ITM în judecată. Instanța a respins cererea, iar sentința nu este definitivă, a fost atacată cu apel.